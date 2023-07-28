分科成績中段生落點難！專家估220級分上台大理組、醫學系283級分

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劉駿豪說，二、三類組前50志願的校系、採計無加重計分，可以依照「組合累積人數」，與去年的狀況對照，來推測落點，以採計英、數甲、物、化四科來看，台大電機系估約222級分、清大電機甲組218級分、中央電機系190級分；以採計五科（國、英、數甲、物、化）來看，清大電資學院學士班甲組為272級分、交大資工甲組267級分、清大資工甲組261級分、清大電資學院學士班乙組257級分、台大材料系為257級分。
至於醫牙門檻，劉駿豪預估今年自費醫牙門檻為260級分左右、公費醫門檻約255級分；台大醫學系283級分、台大牙醫系277級分、陽明醫學系277級分、成大醫學系275級分、中國醫醫學系269級分、高醫牙醫系259級分。
劉駿豪說，北醫醫學系280級分、馬偕醫學系273級分，分數意外的高，主因是這兩校系採計數A，其他醫牙採計數甲， 今年數甲很難、數A較簡單，所以採計也會影響分數高低。
而一類組該如何算落點？劉駿豪說，去年缺額最嚴重在一類組，所以找不到錄取成績的資訊，加上一類組的採計科目多會加重計分，非常紊亂，即使是頂大校系也很難透過「組合累積人數」推測落點，但文組考生多為選校不選系，建議依慣例模式去填志願，並拉大志願前後的分數距離，以免落榜。
考生也可以去估算109、110年每個校系的PR值位置來估落點，劉駿豪預估台大法律財法組為288級分、台大財金系A組230級分、台大財金系B組為255級分。
另外，劉駿豪提醒，因為去年低分高就狀況與缺額多，導致許多校系錄取分數被低估、甚至缺額沒分數可參照，像台中教育大學英語系就沒有分數可參照，台中教育大學科學教育與應用學系平均級分只有13.75，國北教自然科學教育學系僅13.09級分，都低得太離譜，還有台師大英語系45.15級分，與台文系同分、低於地理系，都很不合理，可以大致看出台師大英語系被低估。
劉駿豪說，因此今年中段成績的學生填志願會很痛苦，無法用去年門檻做對照，分數都是亂掉的，今年回歸正常、分數回升，建議中段學生要去算109、110年每個校系的PR值位置來估落點，並拉大志願前後的分數距離，填好填滿至少80至90個志願，不然會有落榜風險。