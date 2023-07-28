T1／瑞典聯賽MVP加盟　衛冕軍中信特攻重磅補強

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結束NBA夏季聯盟賽事後，飛克輾轉回到歐洲繼續征戰包含義甲、法甲、瑞典與荷蘭等各大職籃聯賽，並於2020-2021球季奪得瑞典聯賽年度MVP殊榮，更在2021-2023效力於瑞典國家代表隊，征戰2023世界盃歐洲區資格賽！
上一季飛克則是效力於荷蘭聯賽－多納爾格羅寧根隊（Donar Groningen），而為了獲得更多發揮空間，飛克選擇離開歐洲，首次來到亞洲職籃發展就是加入T1聯盟新北中信特攻籃球隊。
針對今年休賽期間補強瑞典籍側翼好手飛克，總教練李逸驊表示，「飛克的個人彈跳爆發力以及外線投射能力，將扮演團隊未來在進攻端不可或缺的要角，防守端的經驗判斷與出色的抄截能力，更是我們相當期待的，相信藉由他的豐富經驗，搭配陣中已有的兩位歐陸好手，帶領年輕球員成長，為團隊拚下二連霸。」
即將加入中信特攻的飛克，對於首次來到亞洲獻技，他表示已經迫不及待想要開始投入團隊的訓練，「很開心中信特攻團隊給我機會來到亞洲發展，相信我會很快的融入團隊，幫助特攻完成二連霸的挑戰！」日前球團已宣佈與艾德（Edgaras Zelionis）及克力斯（Kristijan Krajina）續約，期待飛克的加盟，完整球隊洋將戰力拼圖！