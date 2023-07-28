香港特首李家超被拒參加APEC 港府：美國有責任邀請所有成員出席
根據《華盛頓郵報》報導，美國決定拒絕香港特首李家超參加11月於美國舊金山舉辦的亞太經濟合作會議（APEC），對此，香港政府今（28）日發出聲明回應，敦促美國履行東道主的責任，依照APEC的一貫做法，邀請所有成員出席。
記者倪浩軒/綜合報導
《華盛頓郵報》報導指出，根據知情人士透露，美國國會的鷹派成功施壓，白宮決定拒絕讓香港特首李家超參加APEC，並將之視為對中國國家主席習近平的測試。報導分析，此舉將會對美中關係帶來新考驗，可能會促使習近平也決定不出席APEC，進而讓習近平與拜登在APEC峰會期間見面的機會破局。不過，習近平也有可能認為APEC十分重要，不應該缺席，要視北京如何評估。
而港府的聲明則重申，APEC有其一貫規則與慣例，根據主辦會議的指引，東道主有責任向各成員經濟體的領導人發出邀請函，為成員經濟體領導人出席會議提供便利。根據APEC會議守則，主辦國有責任在峰會舉行前8星期，向所有成員發出邀請。港府強調，APEC不屬於某個國家，任何東道主都應遵循規則與慣例，履行責任，邀請成員參與。
中國駐美大使館發言人也表示，強烈譴責美國拒絕李家超出席APEC，違背了美國做出的承諾。