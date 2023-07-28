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漫博會／橘子嘉年華首公開原創作品排行　IP冠軍衍生自「此國片」

▲「橘子嘉年華 Shooooow! 次元穿越」昨（27）日於世貿一館熱鬧開幕，橘子集團今（28）日首次公開 beanfun! 漫畫星、文學星熱門原創作品排行榜，揭密粉絲最愛的台灣IP趨勢。（圖／記者葉盛耀攝）
▲「橘子嘉年華 Shooooow! 次元穿越」昨（27）日於世貿一館熱鬧開幕，橘子集團今（28）日首次公開 beanfun! 漫畫星、文學星熱門原創作品排行榜，揭密粉絲最愛的台灣IP趨勢。（圖／記者葉盛耀攝）

記者葉盛耀/綜合報導

年度泛娛樂盛事「橘子嘉年華 Shooooow! 次元穿越」昨（27）日於漫畫博覽會世貿一館熱鬧開幕，打造遊戲、漫畫、小說、影視等多元 IP 展區，吸引大批 ACGN 粉絲前往朝聖。熟悉 ACGN 族群喜好的橘子集團，今（28）日首次公開 beanfun! 漫畫星、文學星熱門原創作品排行榜，揭密粉絲最愛的台灣IP趨勢。

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beanfun! 近年大力推廣台灣原創，平台已累積超過2千部作品，包括與多家出版社合作連載、更有許多原創跨域作品，將 IP 故事轉譯成不同形式呈現在粉絲面前，例如將樂團的創作樂曲故事轉換為音樂小說、為話題電影推出前傳漫畫等，逐漸累積台灣原創能量。今年漫博會上 beanfun! 統整文學星、漫畫星年度熱門原創作品榜單，分別透過漫畫、文學與跨域作品三榜單一次揭開ACGN 族群的泛娛樂喜好，全方面剖析本土 IP 作品趨勢。

原創漫畫由結合恐懼、幽默與糾結情感的熱門末日題材《食屍鬼》奪冠，小說類則以《叛逆玩家》、《第二遊戲世界》稱霸，顯見穿越遊戲異世界的題材仍為讀者大勢；跨域轉譯作品則由現象級國片IP《關於我和鬼變成家人的那件事：在我變成鬼之前》、再掀台流偶像話題的《原子少年-STAR formation》強勢進榜。

▲原創漫畫由結合恐懼、幽默與糾結情感的熱門末日題材《食屍鬼》奪冠。（圖／記者葉盛耀攝）
▲原創漫畫由結合恐懼、幽默與糾結情感的熱門末日題材《食屍鬼》奪冠。（圖／記者葉盛耀攝）
📍必追原創漫畫 
最受用戶青睞的漫畫作品，由顛覆想像的喪屍世界《食屍鬼》領銜奪冠，第二名是結合少女幻想和日常趣事的療癒大作《姑娘壯如山》，刻畫單身女性日常的都會喜劇《三個不結婚的女人》位居第三，而故事主人翁面臨中年危機卻必須拯救地球的《被選上的孩子們》奪下第四名，第五名則是穿越戀愛漫畫《Happy Ending留到穿越之後》，以多元的漫畫題材滿足不同用戶喜好。

📍最夯原創小說 
文學星中的台灣原創作品也是百花齊放，擁有20萬粉絲人氣作家 - 花於景力作《叛逆玩家》佔據冠軍，重生於劇本殺遊戲世界題材深受讀者喜愛、異世界展開的生存遊戲故事《第二遊戲世界》獲得亞軍、第三名則是作者小鹿總結十年職場經驗所產出的《因夢想而死的我們》、帶有懸疑風格的《怪物結案報告》與《查無此人，請勿再寄》則分別佔據榜單的第四及第五名。

▲擁有20萬粉絲人氣作家 - 花於景力作《叛逆玩家》佔據原創小說冠軍。（圖／記者葉盛耀攝）
▲擁有20萬粉絲人氣作家 - 花於景力作《叛逆玩家》佔據原創小說冠軍。（圖／記者葉盛耀攝）
📍人氣跨域作品 
beanfun!不斷拓展IP跨域應用的可能，除支持原創IP有更多發揮空間，也讓粉絲得以拓展該IP的不同娛樂享受。深受用戶喜愛的跨域作品分別由最夯國片授權衍生《關於我和鬼變成家人的那件事：在我變成鬼之前》、改編同名選秀節目一窺偶像生活的《原子少年-STAR formation》、超人氣Vtuber領銜演出的《瀕臨絕種團-PREDATOR》奪下前三名，漫畫x小說x廣播劇三方跨域創作的《我在便利商店撿到一隻男神》、結合驚悚、靈異元素的《偷聽史多利-誰在偷看？》則位居第四、第五名的位置。
 

▲深受用戶喜愛的跨域作品，冠軍是最夯國片授權衍生《關於我和鬼變成家人的那件事：在我變成鬼之前》。（圖／記者葉盛耀攝）
▲深受用戶喜愛的跨域作品，冠軍是最夯國片授權衍生《關於我和鬼變成家人的那件事：在我變成鬼之前》。（圖／記者葉盛耀攝）

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