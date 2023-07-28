漫博會／橘子嘉年華首公開原創作品排行　IP冠軍衍生自「此國片」

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原創漫畫由結合恐懼、幽默與糾結情感的熱門末日題材《食屍鬼》奪冠，小說類則以《叛逆玩家》、《第二遊戲世界》稱霸，顯見穿越遊戲異世界的題材仍為讀者大勢；跨域轉譯作品則由現象級國片IP《關於我和鬼變成家人的那件事：在我變成鬼之前》、再掀台流偶像話題的《原子少年-STAR formation》強勢進榜。
📍必追原創漫畫
最受用戶青睞的漫畫作品，由顛覆想像的喪屍世界《食屍鬼》領銜奪冠，第二名是結合少女幻想和日常趣事的療癒大作《姑娘壯如山》，刻畫單身女性日常的都會喜劇《三個不結婚的女人》位居第三，而故事主人翁面臨中年危機卻必須拯救地球的《被選上的孩子們》奪下第四名，第五名則是穿越戀愛漫畫《Happy Ending留到穿越之後》，以多元的漫畫題材滿足不同用戶喜好。
📍最夯原創小說
文學星中的台灣原創作品也是百花齊放，擁有20萬粉絲人氣作家 - 花於景力作《叛逆玩家》佔據冠軍，重生於劇本殺遊戲世界題材深受讀者喜愛、異世界展開的生存遊戲故事《第二遊戲世界》獲得亞軍、第三名則是作者小鹿總結十年職場經驗所產出的《因夢想而死的我們》、帶有懸疑風格的《怪物結案報告》與《查無此人，請勿再寄》則分別佔據榜單的第四及第五名。
📍人氣跨域作品
beanfun!不斷拓展IP跨域應用的可能，除支持原創IP有更多發揮空間，也讓粉絲得以拓展該IP的不同娛樂享受。深受用戶喜愛的跨域作品分別由最夯國片授權衍生《關於我和鬼變成家人的那件事：在我變成鬼之前》、改編同名選秀節目一窺偶像生活的《原子少年-STAR formation》、超人氣Vtuber領銜演出的《瀕臨絕種團-PREDATOR》奪下前三名，漫畫x小說x廣播劇三方跨域創作的《我在便利商店撿到一隻男神》、結合驚悚、靈異元素的《偷聽史多利-誰在偷看？》則位居第四、第五名的位置。