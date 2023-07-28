漫博會「橘子嘉年華」應援喜愛IP作品 抽獨家周邊還加碼東京機票
於世貿一館展開的漫畫博覽會，即日起至7月31日展開。總是展現台灣原創豐沛能量的內容平台 beanfun! ，於「橘子嘉年華」的漫畫星X文學星展區中匯聚多項人氣大首的熱門作品，而現場亦規劃「你推的」IP票選應援活動，進場的民眾可於現場為喜愛的漫畫、小說作品應援，即可參與大獎二重抽，不僅有機會獲得獨家周邊商品，最大獎是東京來回機票。
記者葉盛耀/綜合報導
beanfun! 文學星X漫畫星於漫博會現場，也搶先預告下半年度全新作品，漫畫包含話題女團養成節目《未來少女NEXT GIRLZ 》特企短篇、黃色書刊改編黑色喜劇影視的《二十四不思議》、改編自解謎遊戲的《傾聽畫語》陸續更新；小說則有暢銷作家程雪森顛覆傳統BL配對想像的新作《偽娘直播中》。此外，文學星X漫畫星更網羅冰球樂團、老王樂隊、怕胖團、美秀集團、血肉果汁機等知名樂團故事，以《看你聽的》為主題推系列小說與漫畫作品，滿足粉絲橫跨聽覺與視覺的感官娛樂體驗。
凡於活動期間參加 beanfun! 一起 SHOW ，並至攤位完成指定任務，即可參加日日抽抽獎活動，最終再加碼抽出iPhone 14 128G 、Dyson吹風機、任天堂Switch OLED主機、純金金幣等好禮，快把握時間參與限定闖關任務，將總價值破百萬的好禮帶回家。也有應援喜愛的漫畫、小說作品活動，即可參與大獎二重抽，第一重可獲得獨家周邊商品，第二重則是直接抽東京來回機票大獎一名。
「橘子嘉年華」限定展出至7月31日，人氣樂團與男團也將應邀出席。像是人氣樂團「冰球樂團」，將於7月29日帶來精采的舞台表演；自《原子少年》出道的知名男團「FEniX」及實力新星「未來少女」則將在7月30日輪番上陣，用音樂魅力嗨翻現場。