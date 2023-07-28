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影／合體大師兄林智勝「出擊」　賴清德笑喊：準備轟全壘打！

▲賴清德與林智勝合體拍影片，推廣棒球運動。（圖／賴清德官方YouTube）
▲賴清德與林智勝合體拍影片，推廣棒球運動。（圖／賴清德官方YouTube）

記者陳佩君／台北報導

民進黨總統參選人暨副總統賴清德今（28）天推出「我們，棒球人」系列影片，與中華職棒全壘打紀錄保持人、中華民國台灣原住民族棒球運動發展協會理事長林智勝合體；賴暖完身幹勁十足，自信喊話「要準備打全壘打了！」林智勝則笑稱，「第302支的生涯紀錄就交給你來打！」

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賴清德今在官方YouTube釋出「我們，棒球人」系列影片第2集「如果我們不是天選之人」，邀請知名棒球好手「大師兄」林智勝擔任教練，親自指導賴清德投打。

經一番練習，林智勝對賴清德的表現讚譽有加，認為賴清德球點打得很好，稍微跑掉也能迅速自我修正；賴清德則自曝，小時候棒球打不好，首場比賽就慘敗，還被老師點名「好好去唸書」，但現在被全壘打王稱讚，「尾椎會翹起來（台語，意指驕傲）」。

賴清德表示，林智勝身為台灣原住民族棒球運動發展協會理事長，長期投入心血在花東地區經營球隊、舉辦關懷盃棒球賽，讓他相當欽佩，而他也數度親自到場表達支持，協助偏鄉球隊，「我雖然沒有下場打球，但是沒有放棄對棒球的熱愛，作為忠實球迷，能為下一代的棒球環境付出很光榮」。

賴、林也在影片中提到，台灣職棒選手猶如「天選之人」，林智勝指出，每年有7、8 千人投入職棒，以今年選秀來說，卻只有43人能入選，因此他一直努力協助棒球人才培養多元技能，例如運動防護、運動傳播，讓大家以不同方式持續投入熱愛的棒球。

賴清德回憶，擔任台南市長任內成立市棒隊，積極輔導退役球員工作，同步投入資源打造亞太國際棒球訓練中心，盼穩定棒球人才的職涯發展，提升台灣棒球環境。

影片最後，賴清德允諾，將與林智勝在不同崗位上，持續推動棒球運動。賴清德競辦發言人郭雅慧表示，賴清德身為資深棒球迷，一直都關注著棒球產業的發展，在推出第一集的「我們，棒球人」後，也收到許多網友的關心與認同，未來，賴清德官方YouTube頻道將持續推出更多元的內容，也請大家持續關注。


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