義大利總理梅洛尼訪美會拜登　分析：淡化分歧、聚焦烏克蘭合作

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而在這次拜登與梅洛尼的峰會上，拜登並未多著墨於人權問題，白宮國安委員會發言人柯比（John Kirby）表示，義大利人民可以自行決定他們的政府是誰，拜登總統尊重這一點。
梅洛尼表示，對於義大利展現出對烏克蘭的支持而自豪，「在困難時期才能知道誰是朋友」，梅洛尼也說與拜登討論了義大利與中國簽訂的一帶一路，但拜登並未「發號施令」要求她一定要怎麼做。
梅洛尼反駁自己的政黨被視為極右翼的批評，強調她並不奉行法西斯主義，且在一些問題的立場也比批評者以為的更溫和，像是移民問題。梅洛尼直言，她的立場與共和黨較接近，但這不妨礙她與拜登建立良好關係。
柯比在兩人峰會後面對記者訪問時，拒絕進一步透露拜登與梅洛尼在中國問題上的分歧，僅說兩人進行了討論，並有著「共同的關切，觀點和挑戰」。
而拜登與梅洛尼在會談後發表的聯合聲明，則重申堅定支持烏克蘭抵抗俄羅斯，繼續提供各類援助。談到印太區域時，強調致力於建設自由、開放、繁榮、包容與安全的印太區域，並重申台海和平穩定的重要。對於中國，兩國則承諾會加強雙邊與多邊磋商，深入討論中國帶來的機遇與挑戰。另外在多個關鍵領域，像是氣候變遷、糧食安全、科技發展、移民等方面，兩國承諾會更積極交換意見並共同合作。