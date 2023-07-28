聯發科Q2每股賺10.07元　看Q3庫存回健康水位、下半年改善

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第二季營業利益為新台幣147.51億元，季增2.7%、年減62.4%，單季營業利益率為 15%，與前一季相同，低於去年同期之25.2%。第二季營業毛利為466.46億元，季增1.6%、年減39.2%，毛利率為 47.5%，較前季減少0.5個百分點，較去年同期減少1.8個百分點。
聯發科指出，綜然消費性電子終端需求依舊疲軟，產業鏈在經過幾季的庫存調整後，觀察到主要應用，例如手機，客戶及通路庫存已漸漸回到健康水位。雖然客戶仍謹慎控管庫存，近期來自客戶的需求已有所改善，而聯發科技的存貨金額也自一年前高點的新台幣914億元（2022年第二季），連續四個季度下降至本季度的新台幣611億元。
聯發科持續提升產品布局，除了下半年即將推出的新一代旗艦手機晶片，領先業界的WiFi 7解決方案更已導入數款高階產品，自第二季起，今年每季都有新的平台推出採用聯發科技WiFi 7的產品，包含高階零售路由器、高階筆記型電腦和最新的寬頻設備等，預計2024年將陸續放量。
在車用領域部分，聯發科與輝達 (NVIDIA) 攜手，縮短聯發科技車用產品的上市時間，加速成長動能，相信在低功耗處理器和5G、WiFi連網解決方案的產業領先地位，結合NVIDIA在軟體和AI雲端的強大實力，將可成為全球汽車產業客戶的最佳夥伴。
另外，聯發科也看好終端裝置導入生成式AI推論(inference) 將提高對處理器晶片與連結晶片的要求，有機會帶動換機潮。聯發科在各類主要終端裝置皆占有領先地位，並掌握AI處理器、連結晶片等關鍵技術，有信心能成為終端AI的關鍵推動者和受惠者。