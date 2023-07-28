兵變已成回事！普里格津燦笑現身聖彼得堡 蒲亭真拿瓦格納沒轍？
俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」（Wagner Group）首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin），在6月兵變結束後轉趨低調，表示瓦格納不會再參與烏克蘭戰爭，但會將重點擺在訓練白俄羅斯的軍隊，以及前往非洲。而27日普里格津現身聖彼得堡，還與中非共和國官員馬普卡（Freddy Mapouka）燦笑合影，似乎重新回歸公眾視線，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）究竟是大肚量舊怨一筆勾銷，或真的就是拿瓦格納沒轍？
記者倪浩軒/綜合報導
根據《BBC》報導，普里格津與馬普卡合影的照片，是由瓦格納集團在中非的重要人物賽蒂（Dmitry Syty）分享在社群網路上，而《BBC》查核團隊證實，匹配度達到99%，照片上的人應該就是普里格津，且背景也與普里格津在聖彼得堡名下的飯店相符。
俄非峰會正在聖彼得堡舉行，蒲亭在峰會上宣布，將在數月內向6個貧窮的非洲國家提供數萬噸免費糧食，展現出東道主的熱情，與此同時，普里格津也在飯店與非洲政要相見歡，這樣的景象很難讓人相信，瓦格納在上個月才發動了一場幾乎要讓蒲亭垮台的兵變。
拜登曾開玩笑，要普里格津小心別被蒲亭下毒，蒲亭的過往紀錄顯示他絕非寬宏大量的人，為何獨獨對瓦格納以及普里格津，蒲亭的態度特別不同？
根據《香港01》分析，瓦格納宣布要將活動重心放在非洲後，尼日立即發生政變，兩者雖然未必有關，但也能顯現出瓦格納在非洲擁有的潛力。
蒲亭想要拉攏非洲國家支持，除了靠承諾提供糧食示好之外，對於軍事政變動盪頻傳的非洲地區，像瓦格納這樣一支訓練有素的武裝力量，自然也能夠發揮出很大的影響力，這是此時亟需各種資源幫助的蒲亭所無法放棄的。某種程度來說，蒲亭對普里格津的寬容，也顯現出他對俄羅斯的控制力已大不如前。