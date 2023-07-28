2023新北兒童藝術節登場！打造彩色怪獸樂園　6大展區好玩又好拍

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新北市兒童藝術節一共有6大好玩區域，包括奇幻舞台、探險園區、FUN小島、彩色園區、魔幻世界、馬戲團區，活動包括精彩表演、必拍藝術裝置、互動體驗、電影欣賞。
其中「2023 新北市兒童藝術節」不容錯過的，就是「奇幻舞台」的超強演出陣容，包括8月5日晚間7點半的開幕演出，邀請紙風車劇團帶來《武松愛老虎暨愛虎大遊行》。接著有 YOYO 家族、蘋果劇團、狂美交響管樂團、超炫LED舞者結合無人機舞蹈等一連串精彩演出。8月13日閉幕壓軸，則將由雲門舞集帶來《跟著雲門跳跳舞》，讓大小朋友身體動起來，一起共舞與舞蹈零距離。
而「探險園區」則是由藝術家李文政打造的泡泡駕訓班，讓小朋友在互動挑戰中，認識交通安全的重要性；「FUN小島」有彈跳床、翹翹板的多項體驗設施；「彩色園區」則有怪獸彩繪樂園、鳶尾花動物園等多種藝術裝置，讓市民廣場變身繽紛園區，成為今夏最新打卡景點。
位在新北市政府一樓的有「魔幻世界」，可以體驗轉轉鏡花、RGB迪斯可等科技藝術裝置外，還有「奇幻電影院」同樣在市府大廳回歸，8月5日至13日，現場可免費觀看《天外奇蹟》、《廢棄之城》等熱門電影；「馬戲團區」則在重慶路行人徒步區，將由天馬戲創作劇團、馬戲之門在雙週末帶來馬戲表演，讓旅客們在新北市體驗整日精彩旅程，帶小朋友們一起探索怪獸樂園，激發無限想像力。
📍【2023 新北市兒童藝術節】
活動時間：8月5日起至13日
活動地點：新北市民廣場、板橋區重慶路行人徒步區