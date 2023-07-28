國內最新經濟成長預測出爐！全年GDP「保2」之路布滿荊棘
行政院主計總處今（28）日公布今年「第2季國民所得概估統計」，Q2經濟成長率下修至1.45％，主要是由於商品出口衰退比預期大，投資也下滑。主計總處專門委員吳佩璇說明，先前預測第3季經濟成長率為3.18％，第4季為5.77％，若保持下半年預測不變，今年全年經濟成長率為1.95%，除非日後第3、4季數字上修，不然今年「保2」之路確實充滿挑戰。
記者鄭妤安／台北報導
主計總處指出，先前公布今年第1季經濟成長率為-2.87％，今日發布第2季經濟成長率達1.45%，較5月預測1.82％，減少0.37個百分點。下修原因主要是由於商品出口衰退比預期大，投資也下滑。
主計總處針對外需說明，全球終端市場需求疲軟，產業鏈庫存調節時間拉長，我國商品出口仍顯疲弱，僅來台旅客大幅回升，挹注服務輸出；進口方面，國際原物料價格走低，加上廠商備料及購置資本設備減少，導致第2季進口數字也走跌。
在內需方面，股市價量齊揚，政府也普發現金激勵，整體民間消費實質成長12.14%，優於預期，是1980年第2季以來新高，對經濟成長貢獻5.37個百分點，服務消費擴增成最主要帶動力量。
今年5月，主計總處預測，第3季經濟成長率為3.18％，第4季為5.77％，若保持下半年預測不變，加入第2季下修後的結果，今年全年經濟成長率為1.95%，吳佩璇表示，除非之後第3、4季數字上修，不然今年「保2」之路確實充滿挑戰。
主計總處指出，下半年發展不確定性高，商品出口情形仍要看整體全球需求，主要電子零組件大廠也不敢對於庫存結束做預期。