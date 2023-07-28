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總統府睽違1年再開原轉會　賴清德：審慎積極處理平埔族正名訴求

▲賴清德主持「總統府原住民族歷史正義與轉型正義委員會第19次委員會議」。（圖／原轉會YouTube）
▲賴清德主持「總統府原住民族歷史正義與轉型正義委員會第19次委員會議」。（圖／原轉會YouTube）

記者陳佩君／台北報導

在8月1日原住民族日前夕，副總統賴清德今（28）日下午主持「總統府原住民族歷史正義與轉型正義委員會第19次委員會議」時表示，平埔族群的正名訴求，是大家都非常關心的議題，他要請原民會務必審慎積極處理後續的法制工作，讓平埔族群的原住民族身分認同權能夠獲得保障。

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總統蔡英文原訂下午出席「『總統府原住民族歷史正義與轉型正義委員會』第19次委員會議」，由於蔡英文因確診身體仍不適，下午行程取消，改由賴清德代為主持，列席人員包含總統府秘書長林佳龍、土地小組主持人原民會土地管理處長杜張梅莊、歷史小組主持人教育部次長劉孟奇、原民會副主任委員鍾興華Calivat‧Gadu等。

賴清德感謝土地小組歷經多年調查，釐清原住民族土地流失的歷史過程，他相信這不僅是為過去的歷史補正，也能成為後續政府與族人討論協商和解的基礎。此外，也感謝歷史小組在教育方面的努力，包括和教育部共同修正《原住民族教育法》，也把原民會所出版的《原住民族重大歷史事件導讀書》，納入12年課綱當中，讓原住民族史觀更豐富。

賴清德說，平埔族群的正名訴求，是大家都非常關心的議題，憲法法庭去年做出「111年憲判字第17號判決」，在此共同的精神及目標之下，要繼續努力形成更具體的共識，憲法判決當中提到要先處理民族身分，再處理個人身分，他要請原民會務必審慎積極處理後續的法制工作，讓平埔族群的原住民族身分認同權能夠獲得保障。

賴清德進一步指出，關於平埔族群取得民族身分後的相關權利、義務，也要依據各原住民族的客觀需求，以及國家資源分配這兩項重要原則，來盤點及恢復相關的權利。

賴清德提到，他知道大家有多元的期待和意見，透過原轉會這個平台，希望能讓各族群的代表和政府之間，能夠平等對話，並且促進更多溝通和討論，共同找到可行的方案。

賴清德說，再過幾天，就是8月1日原住民族日，從2016年開始，每年的這一天，各級政府都舉辦一系列的活動紀念這個日子，這也顯示族群主流化的概念，已經逐漸融入在政府運作當中。他提到，最近正好是小米收穫的季節，有部分族群的歲時祭儀是在此期間舉辦，他也要預祝族人們小米豐收、祭儀活動順利。

此外，賴清德在會議最後也特別提到，政黨輪替前後的政府有性質上的不同，分別是專制時代政府，與朝向民主化的政府；民進黨的族群政策是多元尊重，每個族群都是國家的主體、每個人都是國家的主人，民進黨政府希望每個人在這塊土地上過著尊嚴生活。

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