總統府睽違1年再開原轉會　賴清德：審慎積極處理平埔族正名訴求

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賴清德感謝土地小組歷經多年調查，釐清原住民族土地流失的歷史過程，他相信這不僅是為過去的歷史補正，也能成為後續政府與族人討論協商和解的基礎。此外，也感謝歷史小組在教育方面的努力，包括和教育部共同修正《原住民族教育法》，也把原民會所出版的《原住民族重大歷史事件導讀書》，納入12年課綱當中，讓原住民族史觀更豐富。
賴清德說，平埔族群的正名訴求，是大家都非常關心的議題，憲法法庭去年做出「111年憲判字第17號判決」，在此共同的精神及目標之下，要繼續努力形成更具體的共識，憲法判決當中提到要先處理民族身分，再處理個人身分，他要請原民會務必審慎積極處理後續的法制工作，讓平埔族群的原住民族身分認同權能夠獲得保障。
賴清德進一步指出，關於平埔族群取得民族身分後的相關權利、義務，也要依據各原住民族的客觀需求，以及國家資源分配這兩項重要原則，來盤點及恢復相關的權利。
賴清德提到，他知道大家有多元的期待和意見，透過原轉會這個平台，希望能讓各族群的代表和政府之間，能夠平等對話，並且促進更多溝通和討論，共同找到可行的方案。
賴清德說，再過幾天，就是8月1日原住民族日，從2016年開始，每年的這一天，各級政府都舉辦一系列的活動紀念這個日子，這也顯示族群主流化的概念，已經逐漸融入在政府運作當中。他提到，最近正好是小米收穫的季節，有部分族群的歲時祭儀是在此期間舉辦，他也要預祝族人們小米豐收、祭儀活動順利。
此外，賴清德在會議最後也特別提到，政黨輪替前後的政府有性質上的不同，分別是專制時代政府，與朝向民主化的政府；民進黨的族群政策是多元尊重，每個族群都是國家的主體、每個人都是國家的主人，民進黨政府希望每個人在這塊土地上過著尊嚴生活。