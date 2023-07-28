李玟尪駁斥爭遺產！二姊冷淡回應 86歲老母悲夢愛女：不再過生日
華語天后李玟（CoCo）7月5日驟逝，享年48歲，喪禮及出殯儀式將於7月31日及8月1日舉行。而李玟離世後，丈夫Bruce頻頻傳出爭奪遺產的傳聞，今（28）日他發聲明強調，自己不會參與李玟遺產分配，並表示李玟自結婚以來一直都是財產獨立。對此，李玟二姐李思林被問及此事，直言「沒什麼好回應的」，也透露86歲老母親仍未走出喪女陰霾，悲傷到決定未來不再慶祝生日。
記者賴禹妡/綜合報導
Bruce在聲明中強調婚後他和李玟各自財產獨立，「我從來沒有，未來也不會參與有關CoCo財產分配的任何事宜」，怒斥有關他分產的報導都是不實消息。對此，李思林被問及此事，僅要媒體直接去問Bruce，表示不會代他發言，「沒什麼好回應的」。
李思林也透露，86歲媽媽在李玟過世後有夢到女兒，她心疼地說：「前兩天是老人家的生日，但她太傷心說以後也不會再慶祝生日，我只能夠安排我一些好朋友和她吃飯，讓她分散集中力，說說笑，不要總是坐在家中愁眉苦臉。」自己的狀態則是盡力好好生活，「真的很困難，還在努力」，難掩全家失去李玟之後的悲痛心情。
李思林為了體恤全球粉絲特別開設YouTube頻道，將在李玟告別式及大殮當天開直播，包含甄妮、伯樂姚謙、摯友彭文慧、鐵粉楊楊、李百敏等演藝圈前輩將擔任扶靈人。而李玟的遺照則是由兩位姊姊一起挑選，照片中李玟穿著生前最愛的白色衣裳，對著鏡頭露出天使般的燦爛笑容，此為李玟專輯《盛開》中的照片。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995