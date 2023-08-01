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三上悠亞傳奇2／當禁片小白賺1間房　開多重宇宙賣身賣藝還賣衣

▲三上悠亞於2023年8月16日正式退出成人產業。（圖／三上悠亞IG）
▲三上悠亞於2023年8月16日正式退出成人產業。（圖／三上悠亞IG）

記者陳雅蘭/綜合報導

日本暗黑天后三上悠亞於2023年8月16日正式退出成人產業，結束8年輝煌的女優生涯。三上悠亞賣藝又賣身，斜槓多重身分賺入大把鈔票，光是出道片酬就能買下東京的房子，她更擅用優勢行銷賣衣服，曾只花10分鐘就進帳1500萬日圓（約台幣380萬），生意頭腦極好，退休後的生活衣食無憂。

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三上悠亞12歲萌生星夢，2006年落選早安少女組不氣餒，2007年獲得加入AKB48的資格，她卻因為無法搬至東京居住而擦身當偶像的機會，直到2009年通過第二輪SKE48選拔，以「鬼頭桃菜」藝名成功出道；但三上在2013年被拍到跟前傑尼斯偶像手越祐也熱吻照，受緋聞影響而退出SKE48，沉寂2年後，她改名「三上悠亞」轉戰當成人界女優，一脫成名成為銷量王；事業有成的三上悠亞偶像夢再起，她決定當隊長組偶像女團Honey Popcorn在南韓出道，期間更接了不少代言、開啟服飾副業，同時靠著每個破百萬追蹤的社群帳號，賺取驚人收益。

▲三上悠亞曾以偶像歌手發跡。（圖／48pedia.org）
▲三上悠亞以偶像歌手發跡。（圖／48pedia.org）
從偶像轉戰女優、斜槓賣衣服賺更多！三上悠亞出道作品價碼可買一間房

三上悠亞除了是當紅女優，更是偶像女團Honey Popcorn的隊長，她近年除了本業，更斜槓當起網紅，以及自創服飾品牌。她曾再節目《祕密不出門》透露收入，指8年前出道拍片片酬，可以買下東京世田谷區的房子，此後的片酬都沒第一支來得高，問起實際數字為何？三上悠亞至今都不願透露。 

三上悠亞因甜美長相，是不少男性的「夢幻情人」，經營的社群媒體追蹤人數相當旺，包含官方Twitter（491.7萬）、經紀人Twitter（12.2萬）、官方IG（362.3萬）、官方TikTok（420萬）、官方YouTube（104萬）等（截至7月28日），營利收入應是可觀；而三上悠亞會依照各種帳號展現不同樣貌與工作內容，純情、性感、限制級通通有，成功吸引男女老少各族群粉絲。 

她成功當上社群上的話題人物，順勢發揮生意頭腦，服飾副業搭配串流媒體的宣傳賺錢，曾創下10分鐘進帳1500萬日圓（約台幣380萬）的驚人銷售，三上悠亞就透露，因為斜槓多種身分，導致成人片已越拍越少。

▲三上悠亞副業曾經10分鐘進帳1500萬日圓。（圖／翻攝tokyo tv）
▲三上悠亞副業曾經在10分鐘內創下1500萬日圓收益。（圖／翻攝tokyo tv）
拍成人片、代言賺太多！三上悠亞「自立門戶當老闆」還搬到豪宅住

三上悠亞希望生活更多元，便在2022年6月宣布自立門戶，還搬家到豪宅居住，鞋櫃、臥房、廚房大又寬敞，經紀人更爆料她家客廳空間大到「可以容納100人」。

她也公開放滿名牌服飾與包包的更衣間、採粉色設計的雙人床臥室與梳妝台，以及乾濕分離的衛浴空間，裡頭的按摩浴缸附有小電視，被三上悠亞就自嘲很像住在酒店。

▲三上悠亞家的客廳與廚房打通。（圖／三上悠亞YouTube）
▲三上悠亞家的客廳與廚房打通。（圖／三上悠亞YouTube）
男女優難當難控制！三上悠亞拍片背後祕密「超辛酸」　　

雖然靠著賣身賣藝使得生活富裕，但三上悠亞透露拍成人片非常辛苦，隨著男優、劇情、場景的不同，工作都會發生「無法控制」的事情，每一次拍片都是新的挑戰。

三上悠亞拍片產量是以「1個月1部」的速度出片，但她並未跟很多男優合作，她透露成人產業女優跟男優人數不成正比，「1年會有10幾個人（男優）嘗試，最後只會剩下2人，大家都因為太辛苦辭掉。他們可能因為一開始很幸福而來，但男優的工作是比想像中還累的。而且那種事不是控制得來的，所以覺得自己做不來而辭職的人很多。加上現場會以女優為主，男優不能扯後腿，若給女生添麻煩就會被罵很慘，這反而讓他們更加做不下去」。

聊到至今最辛苦的拍攝，三上悠亞表示跟導演溝通最累，因為對方喜歡拍長片，自己則偏好簡短精彩，常常立場不同感到痛苦，有一次新人時期她搭到「爺爺級男優」，三上悠亞說：「如果拉長會淡掉，感情無法維持下去，也有無法控制的人（長輩男優），最後就拖很長。」

三上悠亞碰到上述狀況不知如何是好，雖然想要快點結束工作，但看到爺爺努力配合，在倫理與原則難以平衡下，她坦言非常難受曾淚灑片場。儘管如此，三上悠亞依舊敬業完成每一部作品，許多觀眾聽到女優的難處後，幽默表示改變了看片心情，保證觀影不再跳過，「一定會看完全片！」

▲三上悠亞搬新家，媽媽也入鏡。（圖／三上悠亞YouTube）
▲三上悠亞搬新家。（圖／三上悠亞YouTube）
▲三上悠亞開公司。（圖／三上悠亞YouTube）
▲三上悠亞自立門戶設立公司當自己的老闆。（圖／三上悠亞YouTube）
▲三上悠亞8月來台參加《TRE台北國際成人展》。（圖／TRE 台北國際成人展）
▲三上悠亞最後一次以女優的身分來台，參加8月的《TRE台北國際成人展》。（圖／TRE 台北國際成人展）

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