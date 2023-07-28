特企／「漫遊濟州島」集結道地街邊美食 酸甜夏季消暑聖品超吸睛
韓味不二與濟州島(Jeju)&濟州島經濟通商振興院(JBA)共同舉辦「漫遊濟州島」活動。濟州島豐富的農產資源以清爽的柚子、柑橘聞名，今年炙熱夏季為了與消費者共同解暑，這次特別引進來自濟州島水果特產製成的濟州香果汁類、濟州農場蒟蒻果凍飲、濟州島水果茶類、濟州自然食品柚子茶隨手包系列，以及濟州自然食品禮盒系列。炎炎夏日人手一杯清涼冰飲已是夏季標配，來自濟州島的濟州飲品為今年夏季消暑聖品。
其中濟州島水果茶系列，果肉豐厚，有別於一般以機器裁切，是以純手工方式做裁切，吃的到真正果肉，享用飲品同時更可以咀嚼到滿滿果肉香氣。製成上親自栽培、收割、進行加工，無添加防腐劑、色素及人工香料。另外以冰糖取代精緻糖，除了健康外更可提升柚香與甘甜。嚴格把關、安心享用。濟州島豐富的柑橘農產資源更是讓口味多樣，有濟州島柚子茶、濟州島檸檬茶、漢拏峰柑橘茶，及新品上市的濟州島青橘茶，酸酸甜甜的各種口味都是夏季嘗鮮的好滋味。
另外，在以溫暖的濟州島漁村為背景的韓國連續劇「我們的藍調時光」中時常出現的「漢拏山燒酒」也會在這次的韓國展有全新的水果口味亮眼登場，讓消費者彷彿身在「我們的藍調時光」其中。
除了濟州島系列的產品外這次更集結多家韓國道地街邊美食以及韓國道地美食，必吃街邊美食Q彈「辣炒年糕」、多種口味「韓式飯捲」、香噴噴「弘大煎餅」，必吃韓國道地美食可口「醬油螃蟹」、海味小菜「章魚醬」、韓國美食「韓國泡菜類」，喜愛韓國美食的你絕對不能錯過！
展場活動地點在高雄漢神巨蛋8F活動會館展出。活動期間7/26-08/08憑韓國展區消費發票 滿600 贈送咖啡牛奶6入1組 / 滿3500送人蔘雞湯1包/1KG ，活動不累贈、數量有限、送完為止。