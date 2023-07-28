「公私合作無間讓台灣領先！」陳建仁：政府將打造護國群山

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陳建仁致詞時表示，今天台積電2奈米全球研發中心落成，為台灣及全世界半導體產業締造新的里程碑，足以媲美世界聞名的貝爾實驗室。他認為，科學應以增進人類福祉為第一要務，也期勉台積電全球研發中心能夠帶來更多美好及美麗的未來。
陳建仁表示，台灣產業競爭力的優勢，讓全世界都注意到台灣不只是一座民主的韌性之島，更是繁榮的科技之島，尤其半導體是全球高度合作的產業，從美國設計、歐洲設備、日本材料到台灣製造，台灣的研發以全球為市場，形成最有效率的生產方式，甚至可說是當前人類進步生活的基礎。
陳建仁進一步指出，隨著國際情勢的變化，地緣政治讓全球化的分工模式開始不同，張忠謀也十分關注此一議題，並有相當獨到的見解。陳強調，在變動的時代中，不變的就是創新，創新依舊是競爭力的基礎，這正是今日台積電全球研發中心完工啟用最重要的戰略意義，運用研發創新帶動先進製程的突破，且讓多數產能續留台灣，維持台灣在全球半導體領域中最關鍵的地位。
陳建仁強調，政府會持續作護國神山的靠山，除提高跨部會的行政效能外，也透過制度獎勵、研發投資抵減、人才培育、水電穩定供應等方面提供最大的支持，期能擴大台灣半導體供應鏈的生態系。
陳建仁說，為鼓勵產業購置先進設備及研發投資，《產業創新條例》第10條之2已於今年1月修正公布，相關子辦法也已達成共識，預計8月將公告，盼能透過投資抵減機制，讓業者有更大投資誘因，使台灣在全世界的競爭中保持領先。
陳建仁強調，半導體產業是一場講求研發與製造速度的競爭，台灣要持續保持領先，否則不進則退，因此政府不僅會作護國神山的靠山，更會持續打造護國群山，期盼政府與產業合作無間，讓台灣保持全球供應鏈的關鍵地位。