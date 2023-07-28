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國民法官首判！李佳修酒駕致死處7年2月徒刑　法界：量刑中度偏高

▲李佳修去年11月酒駕開車釀1死1傷，又企圖襲警奪槍，被警方開槍射中腿部，倒地哀嚎就範（圖／NOWnews資料照，翻攝畫面）
▲李佳修去年11月酒駕開車釀1死1傷，又企圖襲警奪槍，被警方開槍射中腿部，倒地哀嚎就範（圖／NOWnews資料照，翻攝畫面）

記者潘千詩／台北報導

酒駕零容忍，全國第一件由國民法官審理的酒駕撞死人案今（28）日宣判，酒駕肇事者李佳修一審被判處7年2月徒刑，刑度落在中度偏高區間。死者家屬的告訴代理人游敏傑律師表示，對於判決結果，死者母親說她可接受，未來將替家屬向李佳修求償將近1000萬元。

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審判長林鈺珍表示，在與國民法官們討論後，認為李自白犯罪與檢方調查證據內容相符，另考量李惡性重大，危害巨大，對自白事實沒有爭執，迄未與被害人家屬和解，與家人疏離，家庭支持力薄弱，更生可能性稍低以及檢方科刑仍嫌過重等情，才會量處中偏高刑度。

因《酒駕致死罪》的範圍在3年以上、10年以下，以往除緩刑或減刑外，職業法官判的刑度大致落在3年至5年間，現在加入國民法官，李佳修還是沒被判到最高刑度10年，媒體提問會不會擔心國民法官也被罵「恐龍」？

有國民法官表示，參與過整場審判後會發現，司法不單純只有懲罰，還要考量被告犯後態度、與犯罪被害人的修復等多種因素，否則就是報復性司法，「可以叫受被叫恐龍」，但他會推薦這樣的人來當國民法官。

因本件判決是第一次由國民法官評價酒駕撞死人案，格外受到關注，是否未來對酒駕有嚇阻作用？台灣刑事辯護律師協會主持律師林俊宏認為，刑罰本身就有嚇阻或是犯罪預防的目的及效果，和國民法官法或是職業法官審理的關聯性較弱。

林俊宏認為，從外國經驗來看，人民審理酒駕致死案所判的刑度，相對於職業法官來說，確實有略高的傾向。

台北地檢署公訴組主任檢察官張友寧表示，本次國民法官的判決結果以及判刑理由，都在法律人能接受的範圍內，雖然他預期應該判更重，但算一算中間刑落在6年5個月，國民法官還是判得比以往來得高。

律師陳琮勛指出，根據過去外國實證研究結果，多呈現刑度加重未必能減少犯罪發生，因此還是要從教育及守法意識著手，讓人不要心存僥倖才是治本關鍵，或許能以本案建立一個酒駕責任成本的指標，推廣建立國民守法意識，或許才是本案判決的最大意義。

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