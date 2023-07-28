ㄚ頭證實離開「自立門戶」！前老闆吳宗憲：永遠是合作無間的朋友
藝人ㄚ頭（詹子晴）今（28）日與網紅CEO森田、Vic陳仲熙出席快電商活動。結果ㄚ頭證實已經離開吳宗憲的經紀公司「容易文創」決定出來自立門戶，ㄚ頭在受訪過程中還不忘對著吳宗憲喊話，「我們還是要一起工作，憲哥愛你呦！」
記者詹鎰睿/台北報導
ㄚ頭自豪地表示，「我是憲哥最疼愛的員工！」而在公司這9年，吳宗憲也一直把她當作是女兒在疼愛，對於ㄚ頭的離開，吳宗憲也是完全支持。ㄚ頭還笑說，自己第一次出來當老闆的感覺很新鮮、很有趣，也知道了原來憲哥出來當老闆是這種感覺。
雖然公司旗下還沒有藝人，屬於小規模經營，不過ㄚ頭表示，她還有很多地方需要學習，當起老闆之後，對於員工也要有同理心。被封為演藝圈最強闆娘的ㄚ頭，被問到未來有沒有生子的規劃？她則回答，目前事業蠻重要的，沒有事業就沒有好的生活，如果有喜訊的話，一定會通知大家。
對於ㄚ頭的離開，吳宗憲則對《NOWnews今日新聞》形容是「非常好的開始和結局！」吳宗憲表示，現今台灣演藝圈已經沒什麼搞頭了，「ㄚ頭能夠做了很多業外的工作，也得到很多成就，最標準演藝圈裡面的『斜槓王』。」
吳宗憲坦言，其實他和ㄚ頭的狀態很接近，也都獲得大量的回應，「我也鼓勵她可以多多往演藝之路以外的方向去推進」，最後對ㄚ頭喊話：「我們都還在圈子裡，永遠都是合作無間的朋友。」