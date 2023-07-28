新北兒藝節下周登場 怪獸樂園表演、藝術裝置、互動體驗嗨玩暑假
「2023新北市兒童藝術節」將於8月5日起在新北市市民廣場、板橋區重慶路行人徒步區登場，新北市副市長朱惕之今（28）日出席啟動宣傳記者會，表示今年活動以「怪獸樂園」為題，透過表演節目、藝術裝置、互動體驗、電影欣賞等活動，要讓小朋友在暑假裡盡情放電，並與記者會上出場的大型玩偶共同大小朋友和怪獸們一起探索怪獸樂園，激發無限想像力。
記者吳嘉億／新北報導
朱惕之表示，新北市兒童藝術節辦理迄今已第15年，已累積580萬參加人次，今年規劃6大好玩場域，包含奇幻舞台、探險園區、FUN小島、彩色園區、魔幻世界、馬戲園區，囊括表演節目、藝術裝置、互動體驗、電影欣賞等活動，從8月5至13日將新北市民廣場化身為超大型怪獸彩色樂園，帶小朋友在玩樂中認識色彩，在樂園裡揮灑創意。
新北市政府文化局長張䕒育表示，今年兒藝節場域上除新北市市民廣場、板橋區重慶路行人徒步區外，文化局所屬各藝文中心與博物館，同步也推出兒藝節系列主題體驗活動。
文化局補充說明，以繽紛色彩意象打造的怪獸樂園，融合表演、藝術裝置、手作體驗、市集及設計參與等一系列豐富活動，打造大型藝術體驗裝置，並囊括紙風車劇團、狂美交響管樂團、雲門舞集等表演團隊，打造多采多姿獨一無二的怪獸樂園；更多「2023新北市兒童藝術節」相關訊息，可上活動官網、新北市文化局臉書粉絲專頁或臉書搜尋「新北市兒童藝術節」查詢。