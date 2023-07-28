陳奕迅老婆愛上珍奶！求「台灣手搖飲」被推爆1家 她真的去喝了
▲陳奕迅（左）在台灣巡演期間，徐濠縈（右）把握空檔大啖台灣美食，還在IG發文問網友：「除了50嵐，還有什麼珍奶推薦？」並且親自去品嚐網友推薦款式。（圖／翻攝自陳奕迅微博、徐濠縈IG）
記者賴禹妡/綜合報導
2023-07-28 18:14:41
「歌神」陳奕迅（Eason Chan）7月15日登上台北小巨蛋開唱，他在台灣一連舉辦7場演唱會，老婆徐濠縈在第5場就特地從香港飛來台灣支持。徐濠縈也把握空檔大啖台灣美食，還在IG發文問網友：「除了50嵐，還有什麼珍奶推薦？」並且親自去品嚐網友推薦款式，同時曬出和手搖飲同框的照片，讓台灣網友嗨爆直呼：「隨時歡迎再來玩，台灣美食太多了！」
徐濠縈在台期間於IG發文問網友：「除了50嵐，還有什麼珍奶推薦？」貼文曝光後，許多熱心的台灣網友留言心中極品珍奶選擇，「台中的吃茶三千，國王珍珠奶茶」、「SOMA不用珍珠就很強」、「天仁茗茶」、「得正可以喝烏龍系列！春水堂是經典」、「五桐號的冰茶凍飲系列很推」、「龜記什麼都好喝」、「約翰紅茶奶茶系列神好喝」。 ▲徐濠縈似乎愛上台灣珍奶，她在IG發文問網友：「除了50嵐，還有什麼珍奶推薦？」（圖／翻攝自徐濠縈IG） 其中2012年在台中創立的手搖飲品牌「一沐日」受到最多網友推薦，「一沐日的草仔粿奶茶很接地氣，可以試試」、「一沐日的逮丸奶茶，只有台灣才有的！」、「一沐日的逮丸奶茶，是草仔粿口味的珍珠，很特殊也超好喝」。 ▲徐濠縈曬出拿著一沐日飲料杯的照片。（圖／翻攝自徐濠縈IG） 而徐濠縈在看完網友建議後，親自前往「一沐日」及「麻古茶坊」品嚐，也在昨日曬出拿著飲料杯的合照，寫下：「See you soon TPE.（很快再見面，台北）」並搭配一個珍珠奶茶的表情符號，同時貼文內還有多張台灣美食，包含涼麵、肉鬆蛋餅、火腿吐司等。讓許多台灣網友看完嗨喊，「好開心你買了一沐日」、「一沐日，最後贏家」、「隨時歡迎再來玩，台灣美食太多了」、「再來台灣吃蛋餅喝珍奶喔」、「下次再來喝不同家的珍奶」。 ▲▼徐濠縈PO多張台灣美食，包含涼麵、肉鬆蛋餅、火腿吐司等。（圖／翻攝自徐濠縈IG）