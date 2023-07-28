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亞洲生技大展開幕！輔大 3 主軸曬技術，預告醫療展重大突破

亞洲生技大展開幕！輔大 3 主軸曬技術，預告醫療展重大突破
亞洲生技大展開幕！輔大 3 主軸曬技術，預告醫療展重大突破

Heho健康

亞洲生技大展於今天正式開幕，並舉行為期 4 天的展出，輔大體系今年第 3 度參展，以新藥與再生醫學、醫材、食品生技為 3 大主軸，今年年底亦將參加醫療展，屆時將整合全台 14 間天主教醫院，盼透過系統性的資訊傳遞，提供天主教相關教學單位與醫療院所相關研發、醫療成果的全面性資訊。

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輔大副校長謝邦昌指出，今年是輔大體系第 3 年參與亞洲生技大展，而輔大是企業最愛的私立大學，從業餘生技界的校友眾多，近 6 年來從一所文史哲為主學校，成功轉為一所綜合大學，在 QS 世界大學排名中排名第 123 名，而輔大附醫也轉虧為盈，並有眾多創新之舉。

產學合作走向下階段

產學研合作方面，謝邦昌指出，輔大與清華、政大、逢甲大學、淡江大學等同屬國科會培育的國際產學聯盟，產學合作是輔大另一個新的開始，而除今天開幕的亞洲生技大展外，輔大也將參與年底的醫療展。

謝邦昌說，除研究相關突破外，輔大也要在醫療展嘗試完成全台 14 間天主教醫院整合，告訴民眾天主教大學與天主教醫院在醫療健康的貢獻，而天主教照護聯盟是台灣最綿密的照顧聯盟，未來也將持續深耕相關技術與研發，幫助台灣醫療技術、生物技術發光發熱，並走向全世界。



生技展 3 大主軸亮實力

此次生技展中，輔大以 3 大技術主軸參展，包括「新藥開發與細胞再生醫學」、「醫療器材」、「食品生技」等，其中新藥開發與再生醫學方面，主打骨科部研究團隊的「人工髖關節手術混和實境（MR）導航系統」，用以協助醫師在手術中從頭戴顯示器即時獲得資訊。

食品生技方面，則主推食品科學系教授陳炳輝的「土肉桂葉奈米液」，該產品由台灣特有種土肉桂葉製成，可改善多種慢性疾病與人體老化，尤其對糖尿病和巴金森氏症有不錯的效果，並經過動物實驗證實其效果。

此外，輔大亦推出再生醫學細胞製程與組織工程領域技術，包括次世代 PIC/S GMP 細胞製程，如免疫細胞、幹細胞、外泌體等，並利用 3D 生物列印技術，建立具有生物相容性的生物墨水的精確支架，在支架上種植細胞株與生長因子等物質，以模擬體內組織的環境，進而形成具有生理功能的器官與組織。

文／林志怡　圖／孫沛群

本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 亞洲生技大展開幕！輔大 3 主軸曬技術，預告醫療展重大突破

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