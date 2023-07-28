《未來少女》幻藍小熊快閃台中上萬人舞台！初登板驚豔觀眾
▲《未來少女》幻藍小熊媛媛（左起）、XXIN、BIDO、毓、Nico、Vicky、采甄、容容、Ayeon，快閃台中上萬人的舞台，初登板就驚豔觀眾們。（圖／天空娛樂提供）
記者詹鎰睿/綜合報導
｜ 2023-07-28 18:24:24 2023-07-28 18:35:14
全新選秀節目《未來少女》將於29日正式開播，節目更召集各地兼具顏值與才華的少女們，還沒開播就掀起外界熱烈討論。隨著節目首集即將登場，一組名為「幻藍小熊」平均18歲的全新女團，也搶先於上週末台中的「反詐欺反毒反霸凌創意舞蹈比賽- KINGDOM OF STREET」活動快閃登台。作為首次的曝光，「幻藍小熊」成功獲得眾人目光，流暢且充滿架勢的初舞台令人驚豔，堪稱是《未來少女》之中最被看好的明日之星之一。
由韓籍明星導師于傳勇、金智湖率領的天空娛樂女團「幻藍小熊」，團體共有9位來自各地的成員，包括XXIN（心茗）、容容、BIDO、許媛媛、毓、Nico、Vicky，特別的是，也有來自日本混血的采甄以及韓籍的Ayeon，平均年紀僅有18歲的她們，有著各自獨特的魅力，將為華語樂壇注入新血，帶來無可限量的衝擊。 ▲幻藍小熊平均年齡才18歲，更擁有來自日本、韓國等各地的女孩。（圖／天空娛樂提供）
《未來少女》尚未開播，「幻藍小熊」就搶先於上週末台中活動登場。此次對她們而言是十分具有意義的演出，首度9人大合體的表演，不僅多次排練，還有成員先在家不停對著鏡子練習，紛紛直呼太緊張，腦中更想過各式各樣的突發狀況，例如忘詞、走錯位等等，開玩笑地直呼「快要做惡夢。」
所幸，首次的表演為她們迎來大成功，也在節目播出前圈起不少粉絲。「幻藍小熊」除了舞蹈，更無預警帶來新歌首唱，她們笑說：「經過節目跟私下的排練，我們發現彼此的默契很夠，都有在舞台上呈現更有魅力的自己，也更有信心了。」而且她們演出前才知道，這次的活動湧入了上萬人，「真的太緊張了，心臟差點要跳出來！」 ▲幻藍小熊被形容是《未來少女》最被看好的明日之星之一。（圖／天空娛樂提供）
提到印象最深刻的事，「幻藍小熊」紛紛表示此次活動擔任宣導大使的U:NUS：「彩排的時候我們就有看到前輩U:NUS，他們的舞台真的很穩，對比我們很緊張的樣子，真的很希望未來可以再多累積一些經驗，跟他們一樣游刃有餘！」另外，面對如此慎重的初舞台，女孩們的父母、同學、好友們，當天也都紛紛從台北、高雄等地前往，讓她們相當感動，「第一次正式在大家面前表演，心情真的感到很不可思議。」
▲幻藍小熊首次登場就挑戰萬人規格的舞台，讓她們直呼好緊張。（圖／天空娛樂提供） 未來少女Cover舞蹈比賽，即刻開始報名🔥 https://bean.fun/Mznuy