日本央行再出招！YCC政策更靈活 日圓匯率1分鐘內上衝下洗近3元
日本央行在今（28）日的貨幣政策會議上，決定部分維持現行的大規模貨幣寬鬆政策，但在維持長期利率0.5%上限的同時，允許將其升至1%，並宣布將以1.0%的利率購買10年期日本公債，而不是過去的0.5％。這代表日本央行的殖利率曲線控制（YCC）政策更加靈活，以應對經濟局勢的不確定性與減輕貨幣寬鬆的副作用。由於日本央行的宣布實際上相當複雜，反映在市場上，日圓兌美元匯率先貶到1美元兌141日圓，隨後又漲至138.5左右，1分鐘波動近3元，最高一度衝到138.07。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《日經新聞》報導，日本央行將長期利率上限定在0.5％，但同時允許升至1%，此舉旨在使政策運作更加靈活，以緩解市場的扭曲。然而，這樣的靈活性也讓外界一時難以定調，日本央行宣布決定的最初，外界認為是維持貨幣寬鬆，因此日圓應聲貶值，但隨後，解讀產生變化，認為允許長期利率升至1%，暗示貨幣寬鬆政策即將轉向，日圓兌美元匯率也因此急劇升值。
根據《CNBC》報導，澳洲聯邦銀行經濟學家哈馬里克（Stephen Halmarick）表示，日本央行所謂的靈活性，通常就是意味著貨幣政策有所收緊，這也直接反映在日本股市一度下跌超過500點上，投資人預期貨幣政策收緊將構成逆風。
根據《彭博社》報導，日本央行似乎邁出了貨幣政策收緊的一步，但貨幣寬鬆的環境也可能維持一段時間。而《彭博社》引述一眾分析師的看法，大多都同意日圓將走強，最樂觀喊出可能會升到135日圓兌1美元。
三菱日聯銀行全球市場研究主管Teppei Ino表示，日本央行宣布的政策決定，感覺就像是實質的升息，預期長期利率會更多地徘徊在1％的水平，但仍要繼續觀察在突破0.5％上限後，長期利率會在何處穩定下來。