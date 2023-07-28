尼日總統仍被扣押　各界譴責政變籲恢復憲政秩序

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美國駐聯合國代表團發言人表示，美國支持聯合國安全理事會（United Nations Security Council）採取行動以緩和尼日的局勢。
俄羅斯新聞社（RIA）報導，非洲聯盟執行委員會（African Union Commission）主席馬哈馬特（Moussa Faki Mahamat）說道，他今天與貝佐姆交談過，「總統很好」。
尼日這次軍事政變，是2020年以來西非和中非地區的第7次政變，可能對此地區的民主進步和打擊武裝聖戰分子叛亂的行動造成嚴重影響。尼日是西方國家在該地區的重要盟邦。
路透社報導，尼日的新領導人尚未被公開宣布。
尼日政變是由總統衛隊發起，而這支衛隊是從武裝部隊抽調出來，通常任務是保護總統及隨行人員；總統衛隊由查尼（Omar Tchiani）將軍領導，但衛隊人員透過電視宣布政變時，查尼本人不在他們的行列中。
尼日的鄰國馬利和布吉納法索的軍政府分別於2020年、2022年掌權，此後就跟俄羅斯的關係日益密切，並切斷與傳統西方盟邦的關係。
巴佐姆於2021年就任尼日總統以來，國內局勢不安一直是個問題，因為2012年在馬利扎根的聖戰分子到處掠奪地盤，更於沙赫爾地區（Sahel）造成數千人喪生、逾600萬人流離失所。（譯者：紀錦玲/核稿：陳彥鈞）1120728