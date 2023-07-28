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心房顫動具潛在中風風險，注意高危險 2 因子
台大醫院整合醫學科主任王宗道指出，根據中華民國心律醫學會的資料及健保資料庫的研究顯示，台灣約有 1〜-2％的人患有心房顫動，其中男性多於女性，且隨著年紀增長，罹病率會提高。
根據研究，有心房顫動者相對於無心房顫動患者，會增加 2 倍死亡率與 3 倍心衰竭的機率，發生腦中風機率更是常人的 5 倍。而高血壓和年齡增長是心房顫動發生的危險因子，多項臨床試驗顯示，心房顫動病患近 9 成合併高血壓。
由於心房顫動臨床上不一定有明顯症狀，又伴隨潛在中風風險，需要特別注意。高雄長庚紀念醫院心臟內科主任陳永隆表示，臨床上常遇到民眾心律不整發作時無法及時就醫檢查；而到醫院檢查時，又因為沒有發作而找不出問題。
居家檢測血壓、心律，防心血管疾病發作
他建議，平時可利用心電血壓計定期偵測脈搏、測量血壓心跳，或是使用智慧型裝置或手錶來檢視心律情形。只要發現有心律不整的紀錄，或是出現相關症狀，應積極尋求醫師協助。
王宗道說，心血管疾病預防準則，血壓、心電數據缺一不可！國內外超過 6 千位高血壓民眾使用心電血壓計的統計報告發現，有 16% 被檢測出有心房顫動，因此，2022 年台灣高血壓治療指引也建議使用心電血壓計進行居家自我檢測。
心電血壓計能協助民眾居家確實掌握血壓、心律 2 項切身的健康數據，倘若發現異常，就可盡快到相關門診做進一步的追蹤，也可匯出異常的心電圖波形與醫師分享居家量測結果，提早發現及時預防和治療。
諮詢專家：台大醫院整合醫學科主任 王宗道、高雄長庚紀念醫院心臟內科主任 陳永隆
文 / 黃慧玫、圖 / 黃懷賢
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本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 熟齡保健必備！醫籲：居家監測 2 數據可預防心血管疾病發作