分科測驗成績9點公布！5標、級分人數這裡查　8月1日上網填志願

人物／環團與他不熟！興大校長薛富盛任環境部長　對話能力待檢驗

▲環境部部長將由國立中興大學校長薛富盛接任。（圖／行政院提供）
▲環境部部長將由國立中興大學校長薛富盛接任。（圖／行政院提供）

記者李琦瑋／台北報導

環保署將在8月22日改制為環境部，原以為環保署長張子敬會接任首任部長，但行政院今（28）日宣布，張子敬無意接任，由國立中興大學校長薛富盛接任。薛富盛為材料工程學者，曾任大考中心董事長、接掌中興大學8年，創設醫學院、增設校區，並號召國內11所大學組成台灣國立大學系統，在教育界頗有一番作為，但與環境領域顯然八竿子打不著，環團也稱與他不熟，只盼他勿重蹈張子敬覆轍，能在環境議題與政策上，多多和社會溝通。

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今年63歲的薛富盛是澎湖馬公人，馬公高中畢業後進入國立清華大學就讀，並以第一名畢業於材料科學與工程學系，畢業後，到中國鋼鐵股份有限公司冶金技術處擔任股長及工程師；1985年攜眷前往美國康乃爾大學攻讀博士學位，完成學位後旋即前往位於密西根州的陶氏化學公司擔任資深研究工程師；1993年國立中興大學材料工程研究所成立，薛富盛受聘擔任材料工程研究所副教授。

2004年至2009年擔任研發長任內，協助中部科學園區籌設、規劃及產業人才培育工作，並讓中興大學躋身研究型大學之列、於2010年首次進入QS世界排名前500大；2009年8月1日起擔任工學院長，籌劃成立校級智慧自動化暨精密機械研究中心、院級金屬研發中心及紡織與纖維研究中心；2017接任大考中心董事長，今年2月卸任，期間經歷「指考」改為「分科測驗」等考招新制變革。

2015年8月1日擔任中興大學校長，將在今年7月31日卸任，執掌8年，創設電機資訊學院、循環經濟研究學院、醫學院，增設中興新村南投分部與台中市復興校區，同時號召國內11所大學組成台灣國立大學系統，讓興大在編制規模、校地拓展與跨界資源整合方面，有突破性的躍升成長。

此外，薛富盛也促使興大於去年3月11日設立學士後醫學系，打破教育部長達39年未核准國立大學設醫學系紀錄，並在同年8月1日設立醫學院，讓興大成為國內唯二可以推動「健康一體」的大學，包含人類的健康、動物的健康、環境的健康三個領域的醫學教育。

薛富盛在教育界的成績有目共睹，但環團卻直言「與他不熟」，環境法律人協會常務理事張譽尹接受《NOWnews今日新聞》採訪時表示，薛富盛的學經歷背景跟環境有一段距離，對他不甚熟悉，無法評斷他適不適合擔任部長。但他期許新部長能落實修正《環境影響評估法》；重新啟動張子敬任內暫停的空汙治理管制作為；扭轉張子敬對廢棄物治理思維，不該擴增焚化爐，而是調度既有焚化爐；以及改正環境部內部人事問題。

彰化縣環境保護聯盟總幹事施月英也說對薛富盛不熟，但聽聞他專精於材料工程，為工業技術研究院第14屆董事、漢翔航空工業股份有限公司董事、台灣鍍膜科技協會榮譽理事長，擔憂其「製造業」背景對環境治理不利，認為環境部長對台灣自然資源、環境工程熟捻更適合。

另外，施月英說，張子敬任內，不只拒絕民眾在環評會議上現場直播和錄影錄音，要求發言3分鐘後必須離開會場，剝奪公民參與權利，近期四接環評事件，更是變本加厲，連環保署大門出入口也管制為一進一出，甚至發生突然變更會議室接續審查並直播，要求旁聽民眾在別間會議室線上發言，管控公民團體的發言權，她希望新任部長千萬不要像張子敬這般。

守護外木山行動小組召集人王醒之表示，護航開發且讓環評機制倒退30年的張子敬並未隨著環境部升格也升官，可見行政院至少還有懸崖勒馬的能力；呼籲新任部長別讓環境部新瓶裝舊酒，而能站穩保育環境的立場保護台灣海岸生態、保護基隆港營運，用客觀、合法、專業的態度來面對基隆外木山四接開發案的爭議。

張子敬任內最為環團詬病的地方，就是環評會議不夠公開、透明，限縮公民發言及參與權利，這段期間引發不少衝突，雖然環保署升格是為了迎接2050淨零路徑，首要任務是因應氣候變遷的淨零碳排、零廢棄、進行內部組改等，但眼下薛富盛更大的挑戰恐怕是取得大眾信任、消除對其能力的質疑，並強化社會對話，針對棘手的四接案，與環團多溝通，找到共識。

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