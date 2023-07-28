人物／環團與他不熟！興大校長薛富盛任環境部長　對話能力待檢驗

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2004年至2009年擔任研發長任內，協助中部科學園區籌設、規劃及產業人才培育工作，並讓中興大學躋身研究型大學之列、於2010年首次進入QS世界排名前500大；2009年8月1日起擔任工學院長，籌劃成立校級智慧自動化暨精密機械研究中心、院級金屬研發中心及紡織與纖維研究中心；2017接任大考中心董事長，今年2月卸任，期間經歷「指考」改為「分科測驗」等考招新制變革。
2015年8月1日擔任中興大學校長，將在今年7月31日卸任，執掌8年，創設電機資訊學院、循環經濟研究學院、醫學院，增設中興新村南投分部與台中市復興校區，同時號召國內11所大學組成台灣國立大學系統，讓興大在編制規模、校地拓展與跨界資源整合方面，有突破性的躍升成長。
此外，薛富盛也促使興大於去年3月11日設立學士後醫學系，打破教育部長達39年未核准國立大學設醫學系紀錄，並在同年8月1日設立醫學院，讓興大成為國內唯二可以推動「健康一體」的大學，包含人類的健康、動物的健康、環境的健康三個領域的醫學教育。
薛富盛在教育界的成績有目共睹，但環團卻直言「與他不熟」，環境法律人協會常務理事張譽尹接受《NOWnews今日新聞》採訪時表示，薛富盛的學經歷背景跟環境有一段距離，對他不甚熟悉，無法評斷他適不適合擔任部長。但他期許新部長能落實修正《環境影響評估法》；重新啟動張子敬任內暫停的空汙治理管制作為；扭轉張子敬對廢棄物治理思維，不該擴增焚化爐，而是調度既有焚化爐；以及改正環境部內部人事問題。
彰化縣環境保護聯盟總幹事施月英也說對薛富盛不熟，但聽聞他專精於材料工程，為工業技術研究院第14屆董事、漢翔航空工業股份有限公司董事、台灣鍍膜科技協會榮譽理事長，擔憂其「製造業」背景對環境治理不利，認為環境部長對台灣自然資源、環境工程熟捻更適合。
另外，施月英說，張子敬任內，不只拒絕民眾在環評會議上現場直播和錄影錄音，要求發言3分鐘後必須離開會場，剝奪公民參與權利，近期四接環評事件，更是變本加厲，連環保署大門出入口也管制為一進一出，甚至發生突然變更會議室接續審查並直播，要求旁聽民眾在別間會議室線上發言，管控公民團體的發言權，她希望新任部長千萬不要像張子敬這般。
守護外木山行動小組召集人王醒之表示，護航開發且讓環評機制倒退30年的張子敬並未隨著環境部升格也升官，可見行政院至少還有懸崖勒馬的能力；呼籲新任部長別讓環境部新瓶裝舊酒，而能站穩保育環境的立場保護台灣海岸生態、保護基隆港營運，用客觀、合法、專業的態度來面對基隆外木山四接開發案的爭議。
張子敬任內最為環團詬病的地方，就是環評會議不夠公開、透明，限縮公民發言及參與權利，這段期間引發不少衝突，雖然環保署升格是為了迎接2050淨零路徑，首要任務是因應氣候變遷的淨零碳排、零廢棄、進行內部組改等，但眼下薛富盛更大的挑戰恐怕是取得大眾信任、消除對其能力的質疑，並強化社會對話，針對棘手的四接案，與環團多溝通，找到共識。