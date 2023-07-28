批柯文哲性別歧視言論頻發　民進黨：不反省還將民眾視為網軍側翼

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李晏榕表示，台灣當前的MeToo運動的重點，正是透過眾多受害者的現身說法，讓社會大眾瞭解每一個人自主意願的重要性，而且受害者的感受與認知不需要為了大局而犧牲。
她提到，當民眾黨立委賴香伶辦公室的前任員工出來指證曾經被同黨立委邱臣遠性騷擾時，賴委員的第一個反應竟認定對方是「政治鬥爭」，而此案至今的處理狀況仍然不明；同樣的，現任新竹市長高虹安在擔任立委時，辦公室發生權勢性騷擾案，高虹安也同樣質疑爆出時間在選舉期間是為了操作選情，而完全沒有針對性騷擾申訴進一步進行調查。
李晏榕強調，這些被放生的受害者就如同擔心柯文哲性別歧視言論的民眾一樣，他們的意願與感受被民眾黨任意曲解、代言，因為選舉的大局而被犧牲。我們不禁要問，領導民眾黨的柯主席，難道你的性平意識就只是看看芭比電影、然後說民眾黨也雇用很多女性，如此而已嗎？
李晏榕進一步表示，若民眾黨不知道怎麼處理黨內的性平案件、柯文哲目前還不知道這些言論問題出在哪裡？民進黨性平部都很樂意接受詢問。政黨與人一樣，都有可能會因為受限於過往的教育與環境、或是缺乏某些知能而犯下過錯，只要誠心道歉並且從中學習，相信柯主席也可以學會同理女性處境、理解性別平等的價值，成為更好的人。