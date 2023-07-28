林志玲懷第二胎？代言照驚見「小腹凸起」 近況曝光揭真相
「台灣第一名模」林志玲2019年嫁給日本男星AKIRA，兩人婚後育有1子，一家三口過得相當幸福。沒想到，林志玲今（28）日在IG曬出代言產品的照片，竟被網友發現腹部凸起，不少人猜測她是否又懷有身孕，不過林志玲先前就曾說過不會再有第二胎，因此也有粉絲幫忙解釋：「這一定是第一胎孕婦照。」
記者賴禹妡/綜合報導
林志玲今日在IG分享代言的商品照片，只見她穿著桃粉色上衣，並拿著滴雞精對著鏡頭露出甜美笑容，寫下：「珍惜你所在乎的，陪伴你所愛的。」但卻有不少網友發現，林志玲的腹部凸起，因此紛紛留言猜測她是否懷上第二胎，「又有了嗎？」、「恭喜志玲姊姊」、「這照片感覺有肚子」。
不過，也有網友直言，「姊姊說她辦不到，所以不可能有第二胎啦！這一定是第一胎孕婦照」。事實上，林志玲之前曾被問到有沒有第二胎的規劃，當時她堅決地說：「我辦不到，對不起我真的辦不到。」並表示孩子是上帝給她最美好的禮物，一個已經很滿足了，她會用一生好好灌溉家庭。
而上周AKIRA帶著放浪二勢力（EXILE THE SECOND）與TAKAHIRO在「超犀利趴12」表演，林志玲也現身力挺老公，當時她身穿洋裝出席，身材依舊纖細苗條，絲毫沒有孕味，看來懷有第二胎的可能性極低。