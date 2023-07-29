今日來講股／緯穎大股東出脫持股、AI過熱要泡沫了？分析師來解答

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為此，啟發投顧分析師陳立委表示，6月都是AI伺服器的天下，像是緯創、緯穎與廣達漲勢兇猛，近來有些AI股漲多拉回，主要是漲多後的獲利了結賣壓，因此有回檔都是正常的。至於緯穎因為內部人賣股票的關係，造成信心面不足，但他強調如果調節完，股價整理一段時間之後還能Hold住的話，那代表未來業績還是有的，股價也會續旺。
「尤其緯創與緯穎算是很純的AI股、很純的輝達概念股」陳立委指出，其相關AI伺服器的出貨比重很高，因此在「輝達好，我也好」、輝達GPU伺服器市占率70%，未來年複合成長率也很驚人的狀況下，預期緯創與緯穎都將有實質的業績與獲利，投資類似這種概念股才是較穩健的方法，另外廣達伺服器占比也滿高的。
若再往上研究相對較純的AI概念股，技嘉同樣是標的之一，還有伺服器裡面的PCB最高階的欣興、CCL的台光電都可以留意。陳立委提醒，有些被列為AI概念股，但實際狀況要看他是「花錢」還是「收錢」的，例如標榜跟輝達合作，但實際上是買輝達的晶片拿來製作產品，可能就不算太純的AI股。當然，有低基期的AI股可留意，但操作上還是要看營收跟毛利是否有同步成長，有基本面做支撐。
至於投資人關心AI概念股有沒有過熱的現象？會不會泡沫化？陳立委表示，現在看起來有「一點點」那樣的味道，主要是有些公司有意無意冠上AI，就為了拉抬利多，但實際上可能沒有相關AI的技術、AI的產品，跟2000年網路泡沫當時，只要冠上「.COM」股價就會上漲一樣，但目前這些只是警訊而已，還沒有真正進入泡沫，提醒投資人要小心謹慎。
陳立委表示，本周台股算是中規中矩，主要是美國聯準會利率決策決定升息一碼符合市場預期，但9月政策沒有明顯表態，讓大家在樂觀中又帶點小擔心，但他認為只要CPI指數有持續下降，後續還是樂觀看待，預期新一周台股會像本周一樣不會大起大落，AI現階段還是主流！
至於除了AI股之外，還有沒有可留意的？陳立委說重電族群可中長線佈局掌握，因為電動車是全球趨勢、廠商攻充電樁現在只是剛開始，預期未來將穩步向上發展。至於碳權概念股比較適合短線，因為即便碳權交易所將開幕，但初期並沒有要開放讓企業自由交易碳權，如此一來獲利有限。
至於面板因為電視面板報價持續上漲，投資人如果看到股價往上走就不用特別去停利，讓他慢慢往上走直到報價漲不動或是報價開始下跌獲利了結就可以，因為面板產業有一定的景氣循環，不會突然反轉。還有航運三雄，因為國際運價上揚，新一周做小波段應該是可行的。