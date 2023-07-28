陳昇捲「MeToo」風波！不受影響照樣開唱 親友團現身支持
歌手陳昇日前被爆出言語性騷擾，但他始終保持沉默，不願對事件多做回應，而他也按照原定計畫於今（28）日晚在西門河岸舉辦演唱會，現場約有200人，他在舞台上載歌載舞，似乎不受風波影響。
記者吳雨婕/綜合報導
陳昇與新寶島康樂隊於今晚在河岸留言西門紅樓展演館，舉行「夏遊新樂園」演唱會，據悉，今天是陳昇住在日本的阿姨，想回台吃辦桌，加上又想聽他唱歌，所以才特別辦這場「辦桌」演唱會，所以現場有點像家宴的感覺，陳昇的2個弟弟、1個妹妹都有特地來現場支持演唱會。
陳昇率領著新寶島康樂隊在台上熱唱多首歌曲，唱到激動處，還舉起雙手，並且扭腰擺臀，非常沉浸在這場音樂饗宴裡。此外，陳昇被爆出性騷擾風波後，一度影響演藝事業，還被2023天母啤酒節表演名單除名，此次現身也是他在風波後，首度在觀眾面前公開演唱。
※【NOWnews 今日新聞
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