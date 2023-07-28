U12世界盃／紐西蘭少棒隊好國際！來自台灣、日本的他們並肩作戰
2023第7屆WBSC世界盃少棒錦標賽（VI WBSC U12 Baseball World Championship）今（28）日原訂在臺南市亞太國際棒球訓練中心開打，不過因為颱風杜蘇芮來襲，比賽被迫順延，但紐西蘭小將跟韓國隊以球會友，尤其紐西蘭隊有台灣、日本出身好手，在這次比賽都希望可以有好成績，他們分別是翁瀚箏(Hayden Wong)跟池田優人(Yuto Ikeda)。
記者吳政紘/台南報導
在父母Paulo、Bella移民到紐西蘭後，翁瀚箏也在2年前到新環境，但他本來就有語言天份，相當融入環境，也可以輕鬆用英文自我介紹。
高雄出生的翁瀚箏說：「爸爸他們先去紐西蘭後，覺得環境不錯，自然景象很多，加上以前在台灣就有打球，所以這次很開心被選上，很榮幸可以代表紐西蘭比賽，我最愛台灣的火雞肉飯跟魯肉飯。」
紐西蘭隊就像是聯合國一樣，來自日本的池田優人，也是球隊主力核心。從小就在紐西蘭長大，池田說：「我父親是開餐廳，他是廚師，老家在京都，所以我也會說日語。」
而他將在之後前往日本讀書，「我的偶像是大谷翔平，希望未來可以跟他一樣。」由於日本隊在今年經典賽奪冠，這也讓他有一些衝擊，未來也希望有朝一日代表日本出戰。
「這或許是我最後一次代表紐西蘭，但我們若是遇到日本隊，也一定要贏。」他說。池田可以擔任投手、當家游擊手，是陣中主將，而他跟翁瀚箏的感情不錯，這對「台日好友」，將一起打出「黑衫軍」的榮耀。