巧合？秦剛被免職後 曾是中國外長熱門人選的樂玉成也被免職
中國原外交部長秦剛被免除外長一職後，至今未公開露面，不過中國外交部官網又重新上架他任內部分外交活動，讓外界對秦剛真實現況霧裡看花。而中國國務院今（28）日發布任免國家人員訊息，廣電總局副局長樂玉成遭免職，樂玉成去年才從外交部副部長轉調國家廣電總局副局長，在秦剛接任外長前，樂曾經也被視作是新任外長熱門人選，如今被免職是否有其他因素，引發外界關注與猜測。
記者倪浩軒/綜合報導
樂玉成出生於1963年6月，已年滿60歲。大學專攻俄羅斯語，於1986年進入中國外交部任職，先後在歐亞司、中國駐俄大使館、外交部政策研究司任職。2013年出任中國駐哈薩克大使，次年調任中國駐印度大使，2016年回國擔任中央外辦副主任，兩年後擔任外交部副部長。
在2022年，樂玉成當時是中國外交部排名第一的副部長，曾被預測是接班王毅的熱門人選，但卻在2022年6月轉調廣電總局副局長，級別上並未突破正部級，且離開外交系統，頗有表面平調實際降職的意味。當時就引起諸多猜測，外界有看法認為，被視作俄羅斯通的樂玉成，未能掌握俄烏戰爭的動向，才因此被外交系統冷凍。
而在秦剛免職後，樂玉成也被免去廣電總局副局長職務，時機點上的巧合，不禁讓外界好奇，是否有其他因素。然而，北京並未說明樂玉成免職的原因，也或許是年滿60屆齡退休，畢竟樂玉成去年就已經從外交系統淡出，讓人雲裡霧裡看不清的秦剛風暴，理論上和樂玉成沒有太直接的牽連。