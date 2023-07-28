統神關鍵賽事慘敗！大逆風嘗試「神偷巴龍」 晉級季後賽更難了
「統神」代表自己的戰隊地獄豬（HPS）參與本季PCS賽事，被粉絲戲稱是「自費」電競職業選手，但隨著賽事進展，卻屢屢出現如同熱血動漫般的展開。今（28）日HPS的賽事十分關鍵，因為對手FAK同樣為5勝7敗，誰贏下就能暫時登上季後賽及格線的第6名。
記者潘毅/綜合報導
PCS聯賽的每支隊伍皆會進行18場比賽，其中前六名能晉級季後賽，由於賽前HPS與FAK同為5勝7敗，在今（28）日雙方直接對上，這將成為排名變化的最關鍵賽事，贏家將有更大機率以第6名之姿進入季後賽。
回顧雙方今年度的3次交手，皆由地獄豬取勝，不過前三次對決，FAK的先發打野都是Holo，而本場則是由夏季加入的KennyChan上場。而本場比賽統神選用了波比打野，前期節奏卻因為嘗試繞背Gank中路失敗而大亂，遭對手拿到3Buff開局。
本場賽事FAK似乎有備而來，在前期取得優勢後不斷對地獄豬施予地圖壓力，最終人頭數也越拉越開。24分40秒時，fak挾帶經濟優勢直接開吃巴龍，而統神雖盡力趕路，想嘗試還原上次對上BYG偷巴龍的神蹟，但對手已經搶先一秒吃掉物件，讓下了龍池的統神還多送了一顆頭。
最終FAK就在29分多鐘推平HPS的主堡，拿下這場關鍵戰役的勝利，暫居第6名的位置，接下來地獄豬的對手依序為IMP、WP、JT、DCG、PSG，除了前兩場對手之外，都是賽區前段班的隊伍，也顯見地獄豬晉級季後賽的晉級之路更加艱辛。