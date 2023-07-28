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鳳梨遭爆害女墮胎！他發聲明曝「4疑點」：完全不是事實

▲鳳梨遭到網紅馮語婷爆料，他在有女友的狀態下，和別的女子發生性行為，事後還置之不理，對此，鳳梨今日發布聲明駁斥謠言。 （圖／翻攝自鳳梨臉書）
▲鳳梨遭到網紅馮語婷爆料，他在有女友的狀態下，和別的女子發生性行為，事後還置之不理，對此，鳳梨今日發布聲明駁斥謠言。 （圖／翻攝自鳳梨臉書）

記者賴禹妡/綜合報導

網紅鳳梨（吳泓逸）日前因力挺好友「彫博」私刑保姆事件翻車，遭到大量輿論撻伐，26日在臉書發文道歉。但鳳梨近日又遭到網紅馮語婷爆料，他在有女友的狀態下，和別的女子發生性行為，事後還置之不理，連墮胎費都不出。對此，鳳梨今（28）日發布聲明駁斥謠言，並曬出和該女子的對話截圖直言：「所謂的被害人根本沒有懷孕，何來墮胎？」 

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▲馮語婷在IG曬出一張對話截圖，指控鳳梨在有女友的狀態下，和別的女子發生性行為，事後還置之不理。（圖／翻攝自馮語婷IG）
▲馮語婷在IG曬出一張對話截圖，指控鳳梨在有女友的狀態下，和別的女子發生性行為，事後還置之不理。（圖／翻攝自馮語婷IG）
馮語婷日前在IG曬出一張對話截圖，指控鳳梨在有女友的狀態下，和別的女子發生性行為，事後還置之不理，「詐騙、吸毒、販毒、墮胎樣樣來欸」。只見對話截圖中，女子對男方稱自己忘記吃避孕藥，並傳送「如果你在忙我不吵你，我知道你們現在很好，那我不打擾了」、「你有她陪就夠了，應該不需要我了」等語句。 

對此，鳳梨今日在臉書發布多張聲明，他先是強調從沒將自己包裝成聖人，「販毒被關、吸毒被罰、詐騙被關，我通通都承認過」，因此除了接受懲處，還承受了所有輿論撻伐。且他自去年12月就幾乎離開直播圈，回歸本業做生意，卻仍有人極力將過往發生的事翻出來「鞭屍」，讓他需要不斷為此道歉，讓他心很累，「『網紅』這兩個字，似乎成了可被無限上綱公審的代表，所以我選擇放下這一切，我承擔不起」。 

▲鳳梨針對這次事件提出4個疑點。（圖／翻攝自鳳梨臉書）
▲鳳梨針對這次事件提出4個疑點。（圖／翻攝自鳳梨臉書）
鳳梨指出，他願意承擔曾做過的錯事，但對於沒發生過的謠言無法忍氣吞聲，直言馮語婷的墮胎指控「完全不是事實」。他針對這次事件提出4個疑點，第一點就是「所謂的被害人根本沒有懷孕，何來墮胎？」第二點，馮語婷提供的對話截圖，鳳梨的對話框位在右邊，可以看出根本不是被害人截圖，而是鳳梨的手機遭人翻拍。 

鳳梨接著提到，該張對話截圖發生時間為2019年，「當時跟我同居，能拿走我手機的人，就只有一位，是誰拿手機翻拍我手機？」最後，鳳梨指出，他過去同居的工作夥伴，拆夥後不只一次打電話向他索取金錢，「跟這次風波有沒有關係？我不知道」。 

▲鳳梨曬出和該女子的對話截圖。（圖／翻攝自鳳梨臉書）
▲鳳梨曬出和該女子的對話截圖。（圖／翻攝自鳳梨臉書）
接著，鳳梨曬出兩張對話截圖，畫面中他先是問對方：「我怎麼都不知道妳有懷孕這件事？妳什麼時候懷孕的？」對方則極力否認曾懷孕過，還直言：「新聞寫說幫我爆料的這個人，我根本就不認識。」氣憤揚言提告。鳳梨最後在聲明中提到，這是他最後一次對過去「黑歷史」解釋，「現在你們要造謠，我就會去爭取真相」，強調此事件接下來會給律師處理，一切交由司法判決。 

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