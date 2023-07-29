未唱先轟動！罵公務員太監、票價過高遭質疑　柯文哲演場會爭議多

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柯文哲7月9日在節目上表示，原本「KP SHOW」演唱會預計要辦在北流，結果卸任市長才不到3個月，市府就不准，柯文哲感慨世態炎涼的同時，竟還語出驚人表示，這種事通常由「太監」解決掉，不會傳到「皇上」那去。
此話一出，立刻引來各界砲轟。針對柯文哲言論，台北市長蔣萬安強調，北流場地租借規定是柯文哲任內所訂下，內容中明文寫到不能涉及政治活動。
眼看風波延燒，當事人柯文哲7月11日緊急在臉書上致歉止血，但也澄清「我當然知道北流不能辦政治活動，我也不會破壞規則。所以一開始，我們規劃的就是音樂會，不會有標語、海報、更不是募款。然而，卻也因為『政治人物』的背景，就被否決了」。
綠營質疑規避政治獻金申報
「KP SHOW」演唱會分別為實體票、線上票，實體票每張8800元、線上票500元，綠營市議員質疑用「商業演唱會」型式夾帶總統大選募款目的，有規避政治獻金申報或外國、中港澳人士不得捐獻政治獻金等規定之嫌。對此，柯文哲競選辦公室回應表示，柯文哲委託商業公司舉辦演唱會，所有收入將依法申報，誠實報稅，每筆售票透過第三方系統交易，帳目清楚。
柯文哲競選總部發言人陳智菡表示，柯文哲委託商業公司舉辦演唱會，所有收入將依法申報，誠實報稅，線上售票每張500元，幾乎是成本打平而已。演唱會每筆售票透過第三方系統交易，帳目清楚，比起民進黨的募款餐會或政治人物私下收受現金更公開透明，也希望讓人民以更輕鬆的方式參與政治，選舉不要如此肅殺。