尼日政變 衛隊領袖攤牌了！宣布任命自己為過渡政府總統
西非國家尼日於26號晚間發生政變，總統貝佐姆（Mohamed Bazoum）遭到衛隊拘留扣押，而衛隊隊長查尼（Abdourahamane Tchiani）將軍今（28）日在尼日國營電視台發表演說，宣佈任命自己為過渡政府的總統，同時是國家保衛全國委員會的主席。查尼重申，為了讓國家免於滅亡，軍方出手干預是必要的，並批評貝佐姆欺騙人民，讓大家以為國家一切都很順利。
記者倪浩軒/綜合報導
綜合外媒報導，62歲的查尼將軍宣布自封為過渡政府總統後，在電視演說中再次說明政變是為了避免國家「逐漸走向滅亡」，痛批前總統貝佐姆用謊言麻痺了人民，無視國家正遭受羞辱與苦難，到處都是流離失所的難民。
查尼並沒有提到是否存在將政權交還給民選政府的時間表。查尼自2011年起便負責尼日總統衛隊的工作，2015年曾被指控企圖政變，但他否認了指控，並在2018年被晉升為將軍。
這是尼日自1960年從法國殖民地獨立以來，發生的第5次軍事政變，前一次政變是2010年。另外，這也是西非國家3年來發生的第5次政變。兩週前歐盟才發出警告，說西非地區發展出恐怖主義和軍事政變結合的模式，必須立即採取因應措施。
西非國家政變後，通常都會轉向與俄羅斯建立關係，俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」的首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin），就大讚尼日政變是一場「當地民眾對抗殖民者的勝利」。