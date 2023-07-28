菲律賓渡輪翻覆！至少26死 初判因超載加上杜蘇芮強風釀禍
菲律賓海岸警衛隊28日表示，昨日一艘渡輪在黎扎爾地區的拉古納德灣翻覆，已造成至少26人死亡，另外有40位乘客獲救。由於渡輪超載，乘客清單上只有22位乘客，完全與實情不符，因此海岸警衛隊也無法確定是否還有人失蹤。至於渡輪翻覆原因，還要進一步調查，初步研判與超載和颱風杜蘇芮帶來的強風有關。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《衛報》報導，該艘渡輪週四於比南戈南鎮出發，目的地是塔利姆島，預計航程約為半小時，但渡輪出發不久後就在水面上翻覆。
菲律賓海岸警衛隊表示，該艘渡輪的載客上限是42人，而船家出示的乘客名單是22人，但實際上已經有26人死亡、40人獲救。被問到船上究竟有多少人時，海岸警衛隊坦承不清楚，但預估應該比66人更多。搜救工作一直到週五仍在繼續，不排除死亡人數還會再增加。
由於受到颱風杜蘇芮影響，當地水域一度發出禁航令，但海岸警衛隊已經確認，該艘渡輪是在禁航令解除後出發的，當時天氣已經好轉，渡輪翻覆原因仍要進一步調查，初步研判可能是因為超載，導致船身遇到較大風浪時過度傾斜，最終造成翻覆。
警方表示將會追究船長與船員的責任，另外放行渡輪出發的檢查員也已經被免職，等待接受調查。