粉潮衝擊／馬來西亞性少數處境艱困！首相安華也曾陷「雞姦」指控

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在馬來西亞，同性戀行為是一種罪行，這和馬來西亞以穆斯林為主的宗教因素、曾被大英帝國殖民的歷史因素，也與積極爭取保守派與宗教人士支持的政治因素有關。根據最近的《全球跨性別權利報告》（Global Trans Rights Index）顯示，馬來西亞在跨性別等性少數權利方面被評為全球倒數第二差的國家，而一名享有特權的白人男性——英國樂隊the 1975的主唱——無意間使這種情況變得更糟。
在馬來西亞，同性戀權利並不被法律保障和社會承認，同性婚姻與同性伴侶關係也不受官方承認。從宗教層面來看，馬來西亞境內所有施行伊斯蘭法律的州和聯邦直轄區，皆明文規定穆斯林的同性性行為屬違法行為，通常加以刑事處罰，並引用禁止「男扮女裝」的法條處罰非常規性別（如非二元、跨性別等等）；而從歷史角度來看，曾為英國殖民地的馬來西亞，其《刑法》與新加坡相同，源自同樣被英國統治的印度，其中第377條文將男性之間的「嚴重猥褻」（gross indecency）視為有罪，馬來西亞聯邦刑法典規定，進行這種「非自然性行為」者可被處以二十年以下有期徒刑，也可處以鞭刑。
The 1975舞台上激怒當局與保守派人士的行徑，引發的後續影響至今餘波盪漾。其實，向來對LGBTQ社群有著諸多禁忌與限制的馬來西亞政府，在審查相關爭議方面早已「惡名昭彰」。例如在2011年，大馬針對女神卡卡（Lady Gaga）的歌曲《Born This Way》進行審查，理由是歌詞中提到同性戀、雙性戀、變裝皇后等，這被認為是「冒犯了該國公民」；香港歌手何韻詩也因其鮮明的挺同立場被當局拒發工作證，演唱會只好告吹，就連迪士尼動畫電影《光年》其中的配角，只是身分認同為LGBTQ族群整部電影就因此遭審查且禁止上映。
從政治層面來看，大馬當局從不避諱動用權力打擊「違法犯紀」的行為，運用公權力阻止性少數發聲的事件頻傳。就在今年，吉隆坡市政府因一名女觀眾在喜劇俱樂部的舞台上脫下衣服、於 Open Mic 期間談論伊斯蘭教而吊銷該俱樂部的營業執照；瑞士知名手錶品牌「Swatch」在馬來西亞的17家分店內，也被當局以「公開宣揚LGBT文化」為由進行突襲搜查，最後從16家分店中沒收164支價值總計馬幣64225令吉（約新台幣43萬元）的手錶，他們多半是以同志驕傲旗幟的彩虹色調啟發的主題款式，上頭印有LGBT字眼或印有彩虹旗的設計。
同樣來自英國、於世界巡迴選擇吉隆坡的知名樂團「酷玩」（Coldplay），就算有著大馬首相安華（Anwar Ibrahim）的發文歡迎，仍被在野的「泛馬回教黨」（Pan-Malaysian Islamic Party，PAS）以「主唱支持LGBT運動」為由，反對該團到馬來西亞演出，並指責政府想要「培養享樂主義和墮落」的文化，呼籲取消Coldplay在吉隆坡開唱，上述事件屢屢反映了大馬執法單位——甚至政府本身長年對於LGBT社群的打壓、歧視態度。
首相也身陷「雞姦」疑雲 大馬性少數處境艱難
馬來西亞是以穆斯林人口為主的國家，但一直到1970年代末、1980年代左右，有「馬來西亞現代化之父」之稱的時任大馬首相馬哈迪為了爭取支持，邀請日後的副手與政敵——安華加入其政黨巫統並擔任公職，兩人才開始著手推動「宗教建制化」運動（institutionalization）及「國家行政伊斯蘭教化」（Menyerap Nilai-Nilai Islam Dalam Pentadbiran Negara）的政策，尤其安華在擔任教育部長期間，扮演了推定教育界伊斯蘭化的重要角色。
這導致馬來西亞境內的保守派與宗教人士勢力抬頭，到了1998年馬來西亞面臨金融危機，時任正副首相的馬哈迪與安華鬧翻，兩人從最好的夥伴迅速惡化成政敵，安華更在一夕之間被指控牽涉「肛交案」，並因雞姦罪鋃鐺入獄。這使LGBT相關議題再度被推上浪尖，儘管安華堅稱自己是異性戀者，「肛交案」是為政治迫害，但雞姦罪在當地不僅明確犯了法，對於其個人形象更是造成嚴重重創，這使得日後出獄且仍獲得百姓支持的他，為正其名必須與態度更加保守的政黨如伊斯蘭黨、誠信黨結盟。
相較於前兩任首相馬哈迪、納吉強烈批評且毫不掩飾的歧視LGBT族群態度，外界原先對於2022年終於「浴火重生」當選首相的安華抱持期待，相信這名受政治迫害的前副首相會在上位後採用更多元、開放的態度面對這個長年來的禁忌；然而，因為保守派政黨「伊斯蘭黨」在大選後成為下議院最大黨，公正黨出身的安華為了拿下多數支持當上首相，竟在保守勢力崛起的浪潮下喊出「絕不承認LGBT」等言論，並宣稱反對性少數，僅支持有限的憲法民主與人權議題。
對外界來說，英國樂團 The 1975 的脫稿行徑導致此後行程取消、音樂節遭嚴重打擊影響的可能只是娛樂產業，以及一時的話題輿論，然而這起事件背後可能影響的並不只如此。
就在 The 1975 「男男吻」事件發生後的數週之內，馬來西亞6個州屬將於8月12日迎來「6州選舉」。這場選舉被認為是去年11月擔任首相的安華的政績考驗，其中在野黨與執政聯盟（及內部各個政黨）兵家必爭的主要票倉將會是佔馬來西亞大多數人口的馬來族群，以及去年投票年齡首度下修至18歲的年輕選民與首投族們。
只是，《馬來西亞憲法》規定「所有馬來人生下來就必須是穆斯林」，因此在許多大馬人口的認知裡，馬來人通常與穆斯林劃上等號，這也令在地耕耘的LGBT族群與運動人們產生強烈的擔憂，直言在這場「6州選戰」上保守派勢必會拿 The 1975 的失序演出與不尊重伊斯蘭文化行徑等大做文章。
這些擔憂LGBT族群利益將淪為政治工具的性少數們，對於 The 1975 主唱的行為普遍抱持著批評態度。在馬來西亞從事變裝表演的卡門蘿斯（Carmen Rose）砲轟，「他可以大搖大擺地飛出這個國家，而不必面對後果，但我們卻必須面對這起事件的衝擊」，她稱這場演說相當自私，更可能毀掉當地LGBT權益運動人士的辛勤付出；一名酷兒男性告訴《衛報》，他們相信外國表演者的發聲是有價值的，「但他們需要注意自己的說話方式，也需要事先與當地的LGBT社群溝通。」
活動人士稱近年來對性少數族群「零容忍」的現象明顯增加，特別是在去年吉隆坡一場屬於 LGBTQ+ 族群的萬聖節派對遭到當局突襲，一共20人被捕。如同全世界的各個角落，馬來西亞的酷兒夜生活是性少數族群唯一能夠感到安全、歸屬感的地方之一，但在該次突襲搜查後，有大批吉隆坡的LGBT族群失去了那個讓他們做自己的堡壘。
這些活動人士也提及政府愈發嚴峻的態度馬來西亞同性戀、雙性戀和酷兒男性互助組織「Jejaka」副主席羅海扎德（Dhia Rezki Rohaizad）提到，他們一直在當地進行大量推廣工作、組織社群以及與當地政府機構舉行相關會議，政府對此事的處理態度只會傷害這些第一線工作人員的所有努力。
同樣倡導 LGBTQ+族群權益「姐妹正義」組織創始人蘇拉蒂雷（Thilaga Sulathireh）則表達該事件可能影響接下來選舉的擔憂，她提到馬來西亞的競選活動往往伴隨著仇恨言論的增加。
事實上，他們的擔憂極有可能成真。代表伊斯蘭保守勢力的國盟對於上台後並未「照顧馬來社群」的首相安華有著強烈不滿，再加上有愈來愈多馬來人與保守派希望讓整個社會「宗教化」，首相位置並不牢固的安華也必須積極爭取馬來保守票倉。屆時會被犧牲的，恐怕只會是已經躲在陰影下求生的性少數族群們。