粉潮衝擊／撕去標籤或重塑？芭比的「女性刻板印象」交由誰決定

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芭比的製造商美泰兒（Mattel）是全球收入最多的玩具製造商，早在1959年的美國國際玩具博覽會上，第一個身穿黑白斑馬紋泳裝、頭上綁著金色（或深褐色）馬尾辮的芭比娃娃正式問世，並就此成為全球最有影響力的兒童玩具之一，自此「芭比」的形象也與「女性」在當時的形象有著數不盡的關聯。
最初的芭比娃娃被宣傳為「青少年時尚模特兒」，儘管最初芭比的參照原型來自德國的一款金髮性感女郎「比德莉莉玩偶」（Bild Lilli doll），有著明顯的胸部形狀設計，但在當時美泰兒以電視廣告向兒童推銷的風氣下，許多家長仍願意買給家中女孩一個芭比娃娃，因為對當時的婦女來說，小女孩懂梳妝打扮、對髮型服裝有興趣並非壞事。
到了1960年代，芭比有了金髮馬尾以外的短髮造型，如同莎莉賽隆在電影《擋不住的奇蹟》（that thing you do）中的短髮造型，或是第一位超模Twiggy的俏麗小男孩短髮，這自然是呼應當時被認為「時尚」的女性造型，芭比的肢體也不再是無法自由移動的固定式設計，而是如同當時美國年輕人熱愛的跳舞娛樂一般，能做出搖擺的動作。
1970年代起，「馬里布芭比」（Malibu Barbie）的誕生象徵著當時美國人為之瘋狂的加州海灘魅力以及日曬風潮，芭比的妝容明顯減少，娃娃的眼睛也被調整為像是在探索世界的「向前直視」，而非原始模型那樣「羞怯側視」，這也是芭比最初的設計者露絲・漢德勒（Ruth Handler）最後一次親自著手進行調整，同時也是美泰兒在當時銷量最好的一款芭比娃娃。
接著，迪斯可風潮席捲美國，當時的「超級巨星芭比」身上的粉紅色禮服鑲滿了閃閃發光的鑽石首飾，但最具開創性的是美泰兒以傳奇天后黛安娜羅絲（Diana Ross）為參考設計出了第一個黑人芭比，從此更開啟了芭比娃娃「符合多元審美標準」的設計宗旨；同樣在1980年代，女性因為終於脫離家庭主婦身份，更能夠在職場闖蕩，因此美泰兒也發行了首個「打破玻璃天花板」的「Day-to-Night」芭比，既能夠穿著粉色套裝也能夠換成晚禮服，完美體現「女性能做任何事」的芭比精神。
不過在九零年代，芭比逐漸被視為代表過時女性刻板印象的典型，其中那首丹麥電子天團Aqua紅遍全球—甚至被美泰兒告上法院，而後被挪用至部分電影原聲帶創作—的洗腦神曲〈Barbie Girl〉更是赤裸裸地用歌詞諷刺芭比活在「美妙的塑膠生活」任人玩弄，這似乎與美泰兒公司在設計芭比的「女性自主抬頭」背道而馳，但其實就在這首諷刺樂曲推出前，美泰兒才剛生產了「會說話的芭比」（Teen Talk Barbie），並讓芭比說出「數學課好難」、「我愛購物」、「一起策劃我們的夢想婚禮吧！」等設定好的台詞，疑似與「Bimbo」這個用來形容胸大無腦女人的貶義詞不謀而合，這也令美泰兒與芭比陷入了爭議當中。
儘管愈靠近現代美泰兒試著以修正芭比身材，使其更貼近正常人類女性有曲線的模樣，推出各種體型、膚色、髮色，甚至也推出唐氏症芭比等，希望能讓所有孩子「都能在芭比娃娃身上看到自己」，同時也能「和模樣不像自己的娃娃一起玩」，但仍無法徹底撕去這些刻板印象的罵名；直到今年真人版電影《Barbie芭比》的上映，片中才巧妙地運用現實與芭比世界的區別，戳破大企業（與部分觀眾）心目中的「粉紅芭比泡泡」，繼詼諧又後設地諷刺芭比刻板印象同時也撕去這項標籤。
為何男觀眾要看（或不看）《芭比》？那些肯尼們有話要說
除了刻板印象爭議以外，《芭比》上映前還有一個充滿高度討論的話題，那就是「為何會有男觀眾去看這部電影？」
對許多人來說，芭比娃娃或許不是從小到大的貼身玩具，但在過去的流行文化當中，美國家長買給男孩的無非是棒球、機器人與小車車，買給小女孩的自然就是芭比娃娃了。在刻意不宣傳「故事劇情」的電影宣傳期間，真人版《芭比》除了擅長女性成長故事的葛莉塔潔薇執導與瑪格羅比、萊恩葛斯林、劉思慕等明星光環加持外，似乎看不出透露任何「吸引力」，上映期間也出現不少「女性主義說教意味濃厚」、「讓人看完感到不太舒服」的批評，社群媒體間還出現了「看《奧本海默》要懂地緣政治、現代物理、天文學、雅思8.5的英文、大學成績GPA3.9以上；要看《芭比》，你只需要有個女生跟你去看就行了」的調侃，這彷彿一再應證了「只有女性想看芭比」的預設，然而實際上為何不是如此？
首先，在那段「只要有個女生陪你看《芭比》」的發言最後，以「所以看《奧本海默》簡單多了」作為自我解嘲，其實就是證明了當代男性在論述自身困境時「無意識地貶低女性」的最好例子——也就是想看《芭比》的女性不需要具備任何「前置條件」，不必像男性觀眾看《奧本海默》那樣「上知天文下知地理」的做功課；然而對很大一部分觀眾來說，「芭比海默」效應帶來的討論度與話題，實際上才是刺激觀眾兩部片都想看的主因，這與性別無關，也跟「是否具備某種能力」更沒有關係。
與此同時，加拿大廣播公司（CBC）與美國國家廣播公司（NBC）無獨有偶地都對看完電影的觀眾們進行一些訪問。在受訪期間不少女性觀眾表示，看完電影就像自己的日常生活被放在大銀幕上，而看完電影後的反應似乎也成了一種判斷標準。受訪女性提到這種名為「芭比測試（Barbie test）」的現象是許多用來測試伴侶的試金石，藉由問看完電影的心得與態度來評估，約會的男性對象是「能夠理解或至少願意接受片中蘊含的訊息」或是「不了解或不願討論與接受片中困境」，以對方的反應來檢驗是否是自己理想中的伴侶。
那麼男性觀眾呢？在受訪時加拿大的男性觀眾們針對「為何要來看《芭比》」給出了數種回答，其中有受訪者稱自己把《芭比》與《斷背山》作為比較，並形容「就像我不在乎看《斷背山》會讓自己變男同志，電影就是電影，如果害怕看完《芭比》自己的聲譽會毀於一旦或者被改變什麼，那麼你應該在平常就得多注意自己的決定，而非在意週末晚上該看什麼電影」，也有人坦言自己小時候根本沒碰過芭比娃娃，但如今的他是個父親，認為自己可以透過女兒的視角體驗《芭比》的世界，「我想很多男性都會受到他們所接收的訊息影響，例如他們不應該喜歡某種東西，例如有些玩具是屬於男孩的、有些玩具是屬女孩的；但我想也有很多男人都能將『有毒的男子氣概』（toxic masculinity）擱置一旁。平心而論，《芭比》是部好電影。」
在真人版電影《Barbie芭比》上映後，這個金髮碧眼、身材高挑，原型是成人玩具的塑膠娃娃經歷了「定義當代女性模樣」、「形塑女性刻板印象」、「重塑女性自主」的三個階段，而其母公司美泰兒也從貼上刻板標籤的角色演變成「大魔王味」沒那麼重的企業，甚至順水推舟地在亞利桑那州打造全世界第一個芭比主題樂園，還提供一千多間客房讓想沈浸在粉色泡泡的粉絲們過過癮，那麼下一個問題或許是這陣粉紅炫風還能持續多久？