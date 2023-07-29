世大運／各運動種類全面啟動　「柔道男神」楊勇緯拚個人首面金牌

我是廣告 請繼續往下閱讀
本屆世大運我國代表團共計319人，其中選手210人參與16種運動，男、女人數剛好各105人。體育署鄭世忠署長表示，儘管受數項大型賽會撞期影響，本屆世大運仍有許多菁英好手出賽，包括東京奧運柔道男子60公斤級銀牌楊勇緯、競技體操男子鞍馬銀牌李智凱、跆拳道女子57公斤級銅牌羅嘉翎，甫於日本福岡舉行的世界水上運動錦標賽游進男子200公尺蝶式決賽的王冠閎等都不缺席，期許選手們都能發揮平時的訓練成果，勇奪佳績。
FISU為彰顯對於教育的重視，故特別邀請林騰蛟次長至VVIP區，和他國教育部長及次長，一起與 FISU執委、前任FISU執委會成員坐在同一區。林騰蛟次長表示，我國教育政策對於體育運動非常重視，不僅在這八年來的體育經費倍增，更在競技運動的支持上，投入大量軟硬體資源，提升選手待遇，並針對競技運動選手提供黃金計畫的專案培訓，此外，也在今年成立國家運動科學中心，提供更為科學化的專業支持。
世大運開幕後，今日起陸續有獎牌誕生，包括柔道、射擊、武術、跆拳道品勢等4種運動，中華隊都將出戰，其中包括柔道男子60公斤級楊勇緯，射擊女子10公尺公尺空氣步槍林穎欣、宋諭婷，以及6項武術都有奪牌希望。