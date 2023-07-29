網球金恩盃／才拿下大滿貫冠軍　謝淑薇腳傷退賽、詹皓晴腳很痛

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我國駐馬來西亞台北經濟文化辦事處代表葉非比，在領隊楊蔚萌陪同下，前往球場恭喜謝淑薇在法網與溫網女雙奪冠的成就，並表示很希望在比賽看到她，謝淑薇沒有回答。接著楊領隊詢問謝淑薇的腳傷有沒有好一點，明天情況如何？謝淑薇表示，醫生說這是在球場上受的傷，不希望她現階段回到球場。
第三點雙打賽開打前，教練何智仁也詢問謝淑薇是否可以出賽，謝淑薇回覆說：「醫生建議不要打」。
詹詠然第一點單打上演逆轉秀，先丟首盤的她在第二盤5-6落後時救回一記賽末點，歷經2小時48分鐘苦戰，以6-7(5)、7-6(3)、6-2險勝27歲的香港對手伍曼瑩，替中華隊拿下第一點勝利。第二點單打，18歲小將盧曼琳先盛後衰，她以6比4、5比7、3比6敗給31歲香港老將胡可澄，讓雙方戰成一平。
盧曼琳第二點打了3小時又3分鐘，追平中華隊之前保有單場耗時最久紀錄，那是王薏婷/黃怡萱在2004年聯邦盃與菲律賓之役的雙打賽。巧合的是，目前擔任裁判的王薏婷本周剛好也在金恩盃執法，她說：「因為國籍問題，必須避開台灣隊的比賽，但是我都有看到她們奮力拼鬥的精神，覺得她們很棒，蠻感人的。」
關鍵第三點雙打，詹皓晴搭配盧曼琳以7比5、6比3戰勝胡可澄/伍曼瑩，中華隊二比一扳倒香港，三點總用時7小時15分鐘，改寫之前的6小時7分鐘，也是那年和菲律賓所創下的紀錄。
第一點單打打出大逆轉的詹詠然表示，「大家都盡力了，可惜第二點沒拿下。雙打時，詹皓晴隔著柵欄對我說，腿很痛，快跑不動了，但她還是拚出全力，不斷在網前搶分，我對她的鬥志十分感動。」
詹詠然單打第二盤5-6落後，面臨賽末點時，以一記正拍直線致勝球化解落敗危機，她說：「那時我心想不行，不可以輸，一定要想辦法給讓對手感到壓力，要在最關鍵時刻給對手壓力。」
拿下第二盤搶七後，經驗老到的詹詠然發現對手的體力出現下滑，「我變得更加主動，對手為了拚球，必須把球打得更靠近邊線，因此失誤更多，我心想第一點很重要，無論如何都要想辦法贏下來。」
中華隊領隊楊蔚萌對於全隊將士用命，打出漂亮一仗感到欣慰，他認為，升級賽無論輸贏都沒關係，「我們用盡所有能用的人力，為了贏球，連單打選手都去打雙打，雙打選手都來打單打，但不能打的還是不能打。我希望明天大家開開心心地放鬆心情，愉快地去享受最後一場比賽。」何智仁則說，選手完全展現為國爭光的意志，感動萬分，希望接下來的比賽全力以赴。