不讓看孩子！齊齊哈爾體育館11死 傳認屍遭拒、上海同名路警力增
中國黑龍江省齊齊哈爾市，23日發生中學體育館屋頂坍塌悲劇，10名女排校隊隊員、1名教練因此喪生，社群平台上流傳著當天的影片，有家長要求認屍被拒，悲痛質問在場人員「憑什麼不讓我們看孩子？」中國各地也發起哀悼活動，與此同時，還傳出上海楊浦區的同名馬路「齊齊哈爾路」加強警力部署，讓人不禁想起「白紙運動」期間，上海官方將「烏魯木齊中路」牌子拆掉的事件。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
中國黑龍江省齊齊哈爾市第34中學，23日下午發生體育館屋頂坍塌意外，導致11名師生死亡，事發後校門口及前方的街道上，擺滿了哀悼花束、蠟燭、卡片以及零食飲料。 初步調查結果顯示與屋頂違規堆放大量建材有關。
然而，社群平台流傳的影片顯示，當晚在醫院，疑似罹難學生家長與醫院人員起衝突，不滿通知時間過久、甚至還要簽字才能看孩子的遺體：「（下午）5點多的時候報告就出來了，11點多才告訴我們，我們家屬能接受嗎」、「為啥不簽字不讓我們看孩子啊？」
此外，也有媒體報導指出，上海市楊浦區的齊齊哈爾路，近日警力明顯增加，全長僅約1.7公里的馬路，就有3個路口出現警車，至少5、6個路口各有1名交警站崗，不排除是為了防止悼念事件演變為群眾示威。有民眾在網路上透露，當局加大維穩力度，不僅在祭祀現場呵斥拍照民眾，還清理了祭祀用品、嚴管市民出行。
此情此景讓人不免想起去年年底的新疆烏魯木齊10死火災，不少民眾皆認為是嚴苛的防疫封控阻礙了救援才釀禍，不滿情緒在全國蔓延，進一步引發「白紙運動」，多地都掀起抗議潮，上海政府甚至連夜將「烏魯木齊中路」的路牌拆下。