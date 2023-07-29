范逸臣和田中千繪父親自拍！她告白「生命中重要的男人」打破謠言
范逸臣和小3歲田中千繪15年前合拍國片《海角七號》假戲真愛，低調交往至今，近來兩人二度於大銀幕合作，從戀人升格夫妻角色，不再避諱談彼此，越愛越大方，不過曾傳出女方父親反對這段戀情，田中千繪昨（28）日晚間在粉專分享男友和父親吃飯的照片，稱范逸臣與父親是「生命中重要的男人」，讓謠言不攻自破。
記者楊穎軒／綜合報導
田中千繪PO出和導演魏德聖、父親田中東尼聚餐的自拍，掌鏡人正是男友范逸臣，這是田中千繪父親與范逸臣首度公開同框，她開心地說：「2008《海角七號》→2023《BIG - 讓孩子拯救世界！》沒想到一場美妙緣分能夠持續到現在，期待我們的故事一直說下去...」
此外，田中千繪還表示「我的生命中非常重要的三位男人聚集在台北，很開心很開心很開心，我是最幸福的人」，粉絲看到合照相當驚喜，「很像我以前跟家長在討論重要大事的場面」、「魏導的牽線讓妳們緣分連接在一起，很棒，千繪幸福美滿喔」、「哇喔！ 看到這一幕真為妳高興，千繪醬，妳好幸福」，田中千繪一一回覆表示感謝，見到有人說「見岳父了」，她回了一個嘴角上揚的表情符號。
今年4月，田中千繪為新劇受訪，被問及和范逸臣的婚期，她坦言雙方都是喜歡工作的人，在一起開心就好，不見得要一定要有結婚證書，直言多了身分就多了責任，認為維持現狀、珍惜當下就好，「我爸媽很開明，已經不催（婚）了，覺得只要我過得開心就好！」
田中千繪的父親據傳是日本彩妝大亨，身價約6.4億台幣，曾有消息指他得知女兒跟范逸臣交往，對田中千繪說「其實就算不結婚，妳一個人也能讓自己過得很好」，范逸臣過去受訪談到和女友的狀態，低調表示「就是正常」，聊到結婚生子，透露不排斥閃婚，認為感覺到了就會發生，生小孩部分「期待自己會是好溝通的爸爸」，不過要真的遇到才會知道會用什麼樣子去面對或反應。