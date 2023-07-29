MLB／為何讓大谷翔平打擊？藍鳥隊Chapman不滿對主帥抗議
美國職棒大聯盟（MLB）洛杉磯天使隊二刀流好手大谷翔平，今（29）日對戰藍鳥再度開轟，首打席就轟出本季第39支全壘打，連續3打席開轟，是他生涯第一次，可惜無法4打席連續開轟，但光是他打擊有所發揮，就讓對手陷入混亂，藍鳥隊野手Matt Chapman也跟主帥John Schneider抗議。
記者吳政紘/綜合報導
大谷昨日對老虎隊雙重賽大爆發，9局完封後，連續2打席開轟，但他因爲腹部抽筋退場，之後讓他安心休養。
不過大谷還是很可怕的打者，今天他首打席就開轟，第3打席也敲安，本季第30次單場雙安演出。
美國知名網紅推特《Jomboy Media》也解讀Matt Chapman的嘴型，捕捉到他跟教練抗議一幕，他似乎是說：「你們為何讓他打擊，他是唯一『他X的』可以打的球員。」
對於大谷，不少球隊使用「保送」、「敬遠」，但不敢直接觸身球，或是故意投近身球，最主要很多球隊都對自己的情蒐、資料有信心，甚至認為大谷的確沒有這麼恐怖，但往往會送上全壘打給他。
Matt Chapman也的確是知道好打者不容易，他自己在2局也開轟，證明給對方看，藍鳥隊也不是弱小的球隊。