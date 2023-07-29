流亡多年！泰國前總理戴克辛傳下月回國 警方準備發逮捕令
泰國前總理戴克辛（Thaksin Shinawatra）於2006年軍事政變後被解職，從此流亡海外，並因多起貪污案被泰國法院判處超過10年有期徒刑。消息指他將在下個月返回泰國，泰國警察總署聲稱，已準備好在戴克辛落地時，就將他拘捕並送上法庭。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
根據《曼谷郵報》報導，戴克辛據悉將於8月10日返泰，泰國警察總署署長達姆隆薩（Damrongsak）27日表示，由警察和移民局官員組成的團隊，將在機場「迎接」戴克辛並出示逮捕令，無論是搭乘一般民航機或私人飛機，警方都會將戴克辛帶到廊曼警察局，並在那裡進行筆錄，隨後將他帶上法庭。
即使法庭關閉，泰國警方也已準備好專門的拘留所，有專人打點戴克辛的安全和生活，以防發生任何意外，特別是突襲事件，並強調逮捕令的運作有其正常程序，任何人都沒有特殊待遇。
17年前發動政變推翻戴克辛民選政府的前陸軍參謀長、泰國前總理汶雅叻格林（Sonthi Boonyaratglin）則聲稱，他支持戴克辛返國，因為這將是「和解」的好時機，「如果國家出現衝突，治理就會困難」，特別戴克辛的么女貝丹東（Paetongtarn Shinawatra）身為為泰黨總理候選人，為泰黨若想帶頭組建下一屆政府，就需要尋找解決國內衝突的方案。