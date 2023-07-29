卡努將跨中颱！最新路徑觸及「台灣北部海面」 雨勢最猛時機出爐
今（29）日天氣仍然不穩定，須留午後午較大雨勢。而杜蘇芮颱風剛走，卡努接力登場，氣象專家吳德榮分析最新「路徑潛勢預測圖」指出，第6號輕颱「卡努」大致往西北、經琉球附近海域，轉西北西、通過東海南部，撲向浙江；途經高海溫、弱垂直風切的海域，將輕易跨越「中度颱風」門檻，，路徑不確定性的範圍，觸及台灣北部海面。
記者鍾怡婷/綜合報導
卡努颱風最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，部分系集成員進入北部海面。故「卡努」是否可以完全排除，其暴風圈侵入台灣北部100公里以內海域的機率？勿言之過早！應持續觀察。
下週二（1日）受「卡努」颱風外圍環流影響，迎風面西半部有局部短暫雨，北台灣降雨較明顯。下週三（2日）至7日「卡努」颱風引進潮溼、不穩定的西南氣流，各地轉為有局部陣雨或雷雨的天氣，迎風面西南部易有劇烈天氣、並有累積大量降雨的機率，應持續注意最新模式的調整。
中央氣象局指出，今年第６號輕度颱風「卡努」清晨2時中心位於鵝鑾鼻東南東方約1730公里，以西北西方向朝琉球南方海面前進，預估強度將逐漸增強，短期內對臺灣無直接影響。
今（29）日水氣仍多，天氣不穩定，各地雲量稍多，中部以北、東南部地區及恆春半島降雨機率較高，不定時有短暫陣雨出現，而南部地區也有些零星降雨；中午過後對流發展旺盛，各地都有機會出現雷陣雨，西半部雨勢較大，有局部大雨發生的機率，建議外出都要攜帶雨具備用；溫度部分，清晨各地為26至28度，白天高溫普遍為31至34度。