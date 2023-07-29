室溫常壓超導體無心插柳被發現？國內學者看完直呼：運氣真的超好

卡努颱風接力杜蘇芮襲台？最新路徑出爐　「這天」開始影響台灣

▲卡努颱風最新路徑，天氣職人吳聖宇表示「下週一（31）日卡努來到琉球附近時，轉彎的角度將是會不會靠近台灣的關鍵」。（圖/吳聖宇臉書）
▲卡努颱風最新路徑，天氣職人吳聖宇表示「下週一（31）日卡努來到琉球附近時，轉彎的角度將是會不會靠近台灣的關鍵」。（圖/吳聖宇臉書）

記者張嘉哲/綜合報導

杜蘇芮颱風日前對南台灣、東部地區造成影響，許多地區傳出些許停電、路樹坍倒的災情，而今年第六號颱風「卡努」緊跟在後，目前路徑還存在許多不確定性，但基本上會從台灣北部上空經過。天氣職人吳聖宇在臉書指「下週一是卡努颱風來到琉球附近時，轉彎的角度將是會不會靠近台灣的關鍵，從下週二起台灣附近降雨機會有明顯提高的可能性」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
吳聖宇今（29）日在臉書發文表示「才剛送走杜蘇芮颱風，下一個卡努颱風看來會接力趨向台灣東北方到北方海域，下週一（31）日卡努來到琉球附近時，轉彎的角度將是會不會靠近台灣的關鍵，目前來看似乎直接威脅台灣的機會不高。」

▲颱風、軒嵐諾、豪雨、下雨、暴風圈、配圖。（圖／記者葉政勳攝，2022.09.03）
▲卡努颱風應該不會直撲台，不過下週（8月2日）之後，台灣附近的降雨機會將明顯提高。（圖／記者葉政勳攝）
吳聖宇提到「但是受到後續可能引進西南季風以及相關季風低壓槽的影響，下週三（8月2日）之後，台灣附近的降雨機會有明顯提高的可能性，而且看起來會持續數天，西南季風迎風面的中南部不排除有較大雨勢發生機會，要繼續留意後續預報的變化情況」。

中央氣象局則表示「下週二、三（8/1日至2日）受第6號颱風外圍環流影響，西半部地區有局部短暫陣雨，東半部地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。下週四、五（8/3日至4日）環境吹西南風，迎風面的中南部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨」。

卡努將跨中颱！最新路徑觸及「台灣北部海面」　雨勢最猛時機出爐

杜蘇芮颱風才剛走！卡努颱風「接力炸雨」　未來一週降雨熱區出爐

卡努颱風生成了！最新路徑「這天」最靠近台灣　杜蘇芮後再迎暴雨

「卡努颱風」最快今晚生成！最新路徑出爐　下週二、三最靠近台灣

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀