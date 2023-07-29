卡努颱風接力杜蘇芮襲台？最新路徑出爐 「這天」開始影響台灣
杜蘇芮颱風日前對南台灣、東部地區造成影響，許多地區傳出些許停電、路樹坍倒的災情，而今年第六號颱風「卡努」緊跟在後，目前路徑還存在許多不確定性，但基本上會從台灣北部上空經過。天氣職人吳聖宇在臉書指「下週一是卡努颱風來到琉球附近時，轉彎的角度將是會不會靠近台灣的關鍵，從下週二起台灣附近降雨機會有明顯提高的可能性」。
記者張嘉哲/綜合報導
吳聖宇今（29）日在臉書發文表示「才剛送走杜蘇芮颱風，下一個卡努颱風看來會接力趨向台灣東北方到北方海域，下週一（31）日卡努來到琉球附近時，轉彎的角度將是會不會靠近台灣的關鍵，目前來看似乎直接威脅台灣的機會不高。」
吳聖宇提到「但是受到後續可能引進西南季風以及相關季風低壓槽的影響，下週三（8月2日）之後，台灣附近的降雨機會有明顯提高的可能性，而且看起來會持續數天，西南季風迎風面的中南部不排除有較大雨勢發生機會，要繼續留意後續預報的變化情況」。
中央氣象局則表示「下週二、三（8/1日至2日）受第6號颱風外圍環流影響，西半部地區有局部短暫陣雨，東半部地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。下週四、五（8/3日至4日）環境吹西南風，迎風面的中南部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨」。