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334萬人準備領錢！首批退稅7/31入帳　領取條件、方式一次看

▲334萬人準備領錢囉！財政部公告，全國首批退稅將於下週一7月31日入帳。（圖／NOWnews資料照）
▲334萬人準備領錢囉！財政部公告，全國首批退稅將於下週一7月31日入帳。（圖／NOWnews資料照）

記者鄭妤安／台北報導

334萬人準備領錢囉！財政部公告，全國首批退稅將於下週一7月31日入帳，全國首批退稅件總件數約334萬件、金額達559億，《NOWnews今日新聞》為您整理領取資格與方式，一次看懂！

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去（2022）年綜合所得稅第1批退稅將於下週一7月31日撥入納稅義務人指定帳戶，或寄發退稅憑單給納稅義務人，據財政部6月發佈的資料顯示，全國符合第1批退稅條件總件數約334萬件、退稅總金額約559億元，比上年度退稅總件數增加3.28%、退稅總金額增加9.67%。

誰符合首批退稅資格？怎麼看能不能退稅？

民眾可利用「財政部稅務入口網」，透過自然人憑證或健保卡，查詢是否有退稅資格。

於今年5月10日前，完成申報所得稅，並確認退稅申報者，且採用網路申報、稅額試算以線上登錄或電話語音確認回復者，即符合「首批」退稅資格。

財政部今年全面取消人工申報提早退稅的條件，因此二維條碼與人工申報者，一律納入「第二批退稅」，入帳日為今年10月31日。

而逾期申報以二維條碼、人工申報或書面方式確認稅額試算的退稅案件，則為「第三批退稅」，須待明年初才能退稅。

兩種退稅方式：直撥退稅、寄發憑單退稅

退稅方式主要分成「直撥退稅」及「寄發憑單退稅」兩種，若納稅義務人申報時，有提供金融機構或郵局帳號，即採直撥退稅，國稅局會直接將退稅款撥入指定帳戶。

未採直撥退稅者，則寄發退稅憑單給納稅義務人，退稅憑單金額未達5000元者，需攜帶身分證、印章及退稅憑單，向退稅憑單上所載的指定付款銀行兌領現金。

金額達5000元未滿2萬元者，則需至金融機構或郵局，以票據交換方式領取退稅款；金額達2萬元以上者，禁止背書轉讓，僅能將該憑單存入受退稅人在金融機構或郵局開立的存款帳戶。

撥付狀況怎麼查？國稅局籲：注意退稅期限、留意詐騙

第1批退稅憑單兌領期限從今年7月31日起至9月28日止，民眾如接獲退稅憑單，請儘速於兌領期限內，持憑單向指定的金融機構兌領或提出交換。

納稅人除了可利用各地區國稅局網站查詢退稅時程及撥付狀況外，也可利用自然人憑證或已辦理註冊的健保卡至財政部稅務入口網線上查調「退稅資料及退稅資料抵欠明細」，免出門就能即時掌握退稅資訊。

另外，國稅局表示，並不會通知納稅義務人去ATM進行相關操作，呼籲民眾需多加留意詐騙電話或簡訊，若有任何疑問，可直接洽戶籍所在地所轄分局、稽徵所，或撥打免付費電話0800-000-321確認。

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