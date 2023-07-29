迎美食展！晶華栢麗廳午餐6.1折 天成集團餐券5.5折起
2023台灣美食展將於8月4日至7日在世貿一館登場，台北晶華酒店再次參展並將首次展示由台灣風味鹽入饌的Robin’s晶選鹽套餐，各式優惠餐券及住宿券也將於現場展售，栢麗廳最低折扣午餐6.1折、住房2.6折。每日消費前一百名、不限金額皆可獲贈一盒晶華嚴選的「干貝雞湯麵」或「清燉牛肉麵」，消費滿萬元再贈乙盒。天成飯店集團也推出中西美食餐券，包括台北米其林餐盤推薦頂級牛排套餐、自助餐、烤鴨、合菜、泰國菜與港點等餐券下殺5.5折起，此外還有平日聯合住宿券六館擇一2.2折起。
記者葉盛耀/綜合報導
晶華於官網提前開辦「線上美食展專區」，即日起開賣。最受國人喜愛的栢麗廳自助餐有各式組合，包含下午茶、午晚餐等都有雙人、四人等各式套票，其中最大折扣為《栢麗廳平日午餐四人優惠折扣券》，售價4,199元，還享買10張加贈1張雙人平日午餐招待券，即最低折扣約6.1折。栢麗廳自助餐於8月27日前還有期間限定、午餐和晚餐供應的「夏日屋台美食祭」，餐廳現場搖身變為日本夏日祭典現場，多達十數款的人氣屋台美食，搭配無限暢飲的水果沙瓦和生啤酒。
台北晶華酒店住宿部分，最殺折扣為2.2折的「雲天露臺．買一送一」方案，入住17坪寬闊舒適的雲天露臺客房兩晚僅需9,888元；預訂12坪精緻客房(一大床)兩天一夜住宿不含早餐，售價4,888元 ，約 2.6折。針對喜愛城市小旅行的族群，也規劃出「海陸雙饗．一泊二食」及「晶采假期．一泊二食」兩款住宿搭配美食的方案，每房每晚含雙人早餐、晚餐7,888元起。
至於天成飯店集團，台北花園大酒店饗聚廚房自助餐則有平日自助午晚餐或假日下午茶套券一套5張3,900元，下殺7.9折，平均每客只要780元。花園thai thai商業套餐券一套5張2,000元，享受平均每客400元的超值優惠。曾獲米其林餐盤推薦的PRIME ONE牛排館，則推出平日商業午餐券一套5張5,000元，以7.7折即可享受每客價值1,298元的商業午餐。
天成世貿國際會館翠庭中餐廳於旅展期間推出粵式港點兌換套券，售價每張700元，每張券可任選六款招牌港點，總價值1,160元+10%，等於下殺到5.5折。另有明爐烤鴨三吃兌換券，只要1,980元。
天成飯店集團旗下六館：台北天成大飯店、台北花園大酒店、天成文旅蜂巢、天成文旅華山町、嘉義天成文旅繪日之丘及桃園高爾夫俱樂部‧悅華大酒店，聯合推出超優惠聯合住宿券，可於集團六館擇一住宿，包含早餐每張售價3,200元，最高總價值14,410元，等於下殺2.2折。旅展限定加碼好康，憑券入住天成文旅蜂巢加碼不分平假日均可使用，憑券入住桃園高爾夫俱樂部‧悅華大酒店則享當晚消夜與翌日早餐一泊二食，憑券入住嘉義天成文旅繪日之丘則可住宿四人溫馨家庭房。