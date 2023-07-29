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為什麼微生物群的多樣性很重要？─理解腸胃道平衡的重要性

為什麼微生物群的多樣性很重要？─理解腸胃道平衡的重要性
為什麼微生物群的多樣性很重要？─理解腸胃道平衡的重要性

健康醫療網

【健康醫療網／編輯部整理】我們常把細菌跟感染和疾病聯繫在一起。像我經常這樣做：在辦公室裡，和同事花大量的時間努力洗手、清潔辦公桌面、消毒醫療設備來消滅細菌。在任何可能傳播有害細菌的環境中，這麼做有其道理。

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反觀腸道就不一樣了，人類微生物群中，大部分的細菌是有益而非有害的。（否則，你就麻煩大了。）人體內微生物群的細菌種類和數量，會自然經歷起落、繁殖和死亡。健康的腸道大約有85％的有益細菌，表示仍有大量的有害細菌總是在腸道周圍徘徊，尋找機會繁殖，打破腸道平衡。健康的腸道一旦被有害細菌入侵，人體可能會不太舒服1到2天，但通常在尚未意識到的情況下會自動恢復腸道平衡。

人永遠無法完全擺脫有害細菌，或我稱為不友好的壞東西！不過，有了正確的護理和習慣，你可以最大限度地發揮有益細菌的作用。如此一來，壞東西就會被好東西排擠，無法繁殖出夠多的有害物質。

有時不守規矩的壞東西──有害細菌，確實占了上風，把你的房子搞得亂七八糟。這可能出於你在不知情的情況下，吃了被沙門氏菌或結腸桿菌等有害細菌污染的食物，導致食物中毒。或是，你感染了一種醫生科學地稱為「腸胃炎」的病毒。在嘔吐或腹瀉幾天之後，你的免疫系統清除了有害細菌，有益細菌再次占據上風，然後你的消化系統恢復正常運作。

至少，大部分情況都是如此。然而，有時候有害細菌會逗留，你的消化系統需要很長一段時間才能恢復正常。或者，有害細菌不會導致真正的疾病，但仍然會排擠有益細菌，減少它們的數量。人體內的微生物群極具活力，會根據飲食和環境迅速變化。所以，長期的壞習慣代表腸道內微生物群的平衡經常被打亂。隨著細菌平衡和多樣性的惡化，健康也隨之惡化，最終導致腸道菌叢失調。

認識腸道菌叢失調

現代人的生活作息並沒有讓腸道微生物群變得更容易生存，我們不斷對做一些有益細菌不喜歡的事情，其中最重要的非飲食莫屬了。許多人碰巧經常吃著命名為「標準美國飲食」（SAD）的食物，大多是高熱量、低營養、超加工的食品，由大量的糖、鹽、有害脂肪、防腐劑和食品添加劑組成。這類垃圾食品占現在美國人平均飲食的50％以上。除了不健康的飲食之外，我們還用酒精、抗生素和其他藥物、環境毒素、睡眠不足和巨大壓力來攻擊腸道細菌。這些生活方式讓微生物群陷入無法自我糾正的不平衡狀態。你會感覺自己消化不良，但由於症狀模糊且多變，常導致你忽略了腸道健康，或亂吃一些非處方藥來治療。

腸道菌叢失調（dysbiosis）基本上發生在體內微生物群的多樣性大幅減少，或是有害細菌過度生長時。症狀因人而異，在同一個人身上，每一天，甚至每小時都可能不一樣。最常見的症狀，包括：胃不舒服或噁心、便秘、腹瀉、脹氣等。你可能還會異常疲勞、影響大腦功能，例如：腦霧、注意力不集中、焦慮和憂鬱。

當然，不是每個人都有上述所有症狀，症狀的嚴重程度和出現頻率也有很大差異。但是，即使沒有出現任何症狀，消化不良也會嚴重破壞身體多個部分，從皮膚病到糖尿病等等的各種疾病都有關聯。

在本書中，我們將討論腸道微生物群和腸道健康，如何與你生活的各領域相互作用，以及你可以採用的預防或修復菌叢失調策略。這兩項重要策略，是透過改善飲食和服用益生菌（有益細菌）來恢復體內微生物群的平衡。不僅如此，我還有很多方法可以優化腸道，你很快就會知道！

dysbiosis
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本文摘選自《腸道‧全身心健康聖經：美國腸道權威帶你打造腸道好生態，生病少、人不老》，商業周刊出版。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58660

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