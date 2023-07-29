為什麼微生物群的多樣性很重要？─理解腸胃道平衡的重要性

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人永遠無法完全擺脫有害細菌，或我稱為不友好的壞東西！不過，有了正確的護理和習慣，你可以最大限度地發揮有益細菌的作用。如此一來，壞東西就會被好東西排擠，無法繁殖出夠多的有害物質。
有時不守規矩的壞東西──有害細菌，確實占了上風，把你的房子搞得亂七八糟。這可能出於你在不知情的情況下，吃了被沙門氏菌或結腸桿菌等有害細菌污染的食物，導致食物中毒。或是，你感染了一種醫生科學地稱為「腸胃炎」的病毒。在嘔吐或腹瀉幾天之後，你的免疫系統清除了有害細菌，有益細菌再次占據上風，然後你的消化系統恢復正常運作。
至少，大部分情況都是如此。然而，有時候有害細菌會逗留，你的消化系統需要很長一段時間才能恢復正常。或者，有害細菌不會導致真正的疾病，但仍然會排擠有益細菌，減少它們的數量。人體內的微生物群極具活力，會根據飲食和環境迅速變化。所以，長期的壞習慣代表腸道內微生物群的平衡經常被打亂。隨著細菌平衡和多樣性的惡化，健康也隨之惡化，最終導致腸道菌叢失調。
認識腸道菌叢失調現代人的生活作息並沒有讓腸道微生物群變得更容易生存，我們不斷對做一些有益細菌不喜歡的事情，其中最重要的非飲食莫屬了。許多人碰巧經常吃著命名為「標準美國飲食」（SAD）的食物，大多是高熱量、低營養、超加工的食品，由大量的糖、鹽、有害脂肪、防腐劑和食品添加劑組成。這類垃圾食品占現在美國人平均飲食的50％以上。除了不健康的飲食之外，我們還用酒精、抗生素和其他藥物、環境毒素、睡眠不足和巨大壓力來攻擊腸道細菌。這些生活方式讓微生物群陷入無法自我糾正的不平衡狀態。你會感覺自己消化不良，但由於症狀模糊且多變，常導致你忽略了腸道健康，或亂吃一些非處方藥來治療。
腸道菌叢失調（dysbiosis）基本上發生在體內微生物群的多樣性大幅減少，或是有害細菌過度生長時。症狀因人而異，在同一個人身上，每一天，甚至每小時都可能不一樣。最常見的症狀，包括：胃不舒服或噁心、便秘、腹瀉、脹氣等。你可能還會異常疲勞、影響大腦功能，例如：腦霧、注意力不集中、焦慮和憂鬱。
當然，不是每個人都有上述所有症狀，症狀的嚴重程度和出現頻率也有很大差異。但是，即使沒有出現任何症狀，消化不良也會嚴重破壞身體多個部分，從皮膚病到糖尿病等等的各種疾病都有關聯。
在本書中，我們將討論腸道微生物群和腸道健康，如何與你生活的各領域相互作用，以及你可以採用的預防或修復菌叢失調策略。這兩項重要策略，是透過改善飲食和服用益生菌（有益細菌）來恢復體內微生物群的平衡。不僅如此，我還有很多方法可以優化腸道，你很快就會知道！
本文摘選自《腸道‧全身心健康聖經：美國腸道權威帶你打造腸道好生態，生病少、人不老》，商業周刊出版。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58660
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